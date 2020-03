In den vergangenen Jahren hat sich schon vieles in Sachen Gleichberechtigung getan. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?

Seit mehr als 100 Jahren wird am Internationalen Frauentag darauf aufmerksam gemacht, in welchen Bereichen Frauen vielfach noch benachteiligt und diskriminiert werden. Ja, es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren. Vom Frauenwahlrecht über die Fristenlösung bis zur ersten Bundeskanzlerin in Österreich können Frauen auf mehr Selbstbestimmungsrecht, mehr Teilhabe und mehr Chancengleichheit zurückblicken.

Wie sollte die Zukunft der kommenden Generationen ausschauen? Foto: APA/dpa/Arno Burgi

Dennoch gilt es auch weiterhin, Gleichberechtigung und Gleichstellung in den verschiedensten Lebensbereichen voranzutreiben und erkämpfte Rechte zu verteidigen. Egal ob es um die ungleiche Machtverteilung geht, Armutsbekämpfung, die Frage der Care-Arbeitsteilung oder den Gewaltschutz. Es gibt noch vieles zu erkämpfen für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Unter anderem braucht es dafür eine Politik, die Mut macht, wie User "Zopf Alfred" über die damalige Frauenministerin Johanna Dohnal schreibt:

Wo fehlt der Mut noch?

Was wünschen Sie der kommenden Generation in Sachen Gleichberechtigung? Über welche Punkte der Emanzipation sollten wir in den nächsten 20 Jahren gar nicht mehr reden müssen? Und wie kommen wir dorthin? Welche Hürden mussten Sie als Frau schon überwinden? Diskutieren Sie im Forum über Ihre Vorstellung einer gleichberechtigten Zukunft! (wohl, 5.3.2020)