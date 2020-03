Kastanies/Lesbos – Erneut ist es am Mittwoch in der Früh zu Unruhen an der griechisch-türkischen Grenze im Nordosten Griechenlands gekommen. Fernsehbilder zeigten von der griechischen Seite aus, wie hinter dem Grenzzaun hunderte Migranten versuchten, den Grenze zur EU zu überwinden. Dabei wurden auch Feuer gelegt. Die griechische Polizei setzte Tränengas ein, auch von Seite der Migranten wurden solche Geschoße über den Zaun geworden.

Migranten versuchten auch am Mittwoch, den Grenzzaun zur EU zu überwinden und legten Feuer. Foto: APA/EPA/Sahin

Griechische Sicherheitskräfte hatten immer wieder gesagt, dass Migranten auf der türkischen Seite mit Tränengas ausgestattet seien. Der griechische Sender Skai berichtete, auf der türkischen Seite warteten rund 12.500 Menschen auf die Möglichkeit, die Grenze zu überwinden.

Schüsse an der Grenze. Gazete Duvar

Migranten werden aufs Festland gebracht

Athen setzt seine Entscheidung in die Tat um, Asylanträge neu eingereister Migranten nicht zu bearbeiten und sie so schnell wie möglich auszuweisen. Am Mittwoch wurde auf der Insel Lesbos ein Schiff der griechischen Kriegsmarine erwartet. Es soll rund 400 ab dem 1. März angekommene Migranten an Bord nehmen, die dann zunächst an Bord bleiben.

Die Grenze bei Kastanies von griechischer Seite aus gesehen. newsittv

Danach sollen sie – zu einem späteren Zeitpunkt – in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht werden. Anschließend sollen sie in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden. Dies bestätigte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Auch auf anderen Inseln im Osten der Ägäis wurden die neuen Migranten zwecks Ausweisung festgehalten.

Migranten werden organisiert über einen Grenzfluss bei Edirne gebracht. 61SAAT TV

Landeversuche

Nach der Öffnung der türkischen Grenzen am 29. Februar hatten allein vergangenes Wochenende mehr als 900 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos sowie kleineren Eilanden übergesetzt. Am Montag waren mehr als 600 Menschen hinzugekommen, wie das Migrationsministerium in Athen mitteilte. Wegen stürmischen Windes seien in der Nacht zum Mittwoch keine Migranten auf Lesbos angekommen, teilte ein Offizier der Küstenwache auf Lesbos mit.

Unbekannte verbreiten immer wieder Gerüchte, wonach Schiffe alle Migranten aus Lesbos zum Festland bringen sollen. Am Dienstagnachmittag verdrängte die Polizei hunderte Migranten aus dem Hafen der Inselhauptstadt Mytilini. Sie hatten den Gerüchten geglaubt und waren mit ihren Kindern zum Hafen gekommen. Auf Lesbos leben derzeit nach Angaben des griechischen Staates mehr als 20.000 Migranten.

Nordmazedonien erhöht Grenzschutz

Wegen möglicher gesteigerter Übertritte von Migranten an der Grenze zu Griechenland hat Nordmazedonien seine Truppenpräsenz in der Grenzregion stark angehoben. Die Zahl der Sicherheitskräfte sei vor zwei Tagen auf das zehn- bis 15-fache erhöht worden, berichteten Medien in Skopje nach einem Besuch von Präsident Stevo Pendarovski im grenznahen Ort Gevgelija am Dienstag. (APA, 4.3.2020)