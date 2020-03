Eine italienische Wissenschafterin hat in einem armenischen Kloster einen sensationellen Fund gemacht: Sie stieß auf ein Schwert, das rund 5.000 Jahre alt sein dürfte und damit zu den ältesten Schwertern der Welt zählt. Womöglich stammt die Waffe aus der Umgebung der bronzezeitlichen Siedlung Arslantepe in Ostanatolien, wie die Universität Venedig mitteilte.

Das Schwert aus Arsenbronze wurde auf San Lazzaro degli Armeni

entdeckt Foto: Ph. Andrea Avezzu/Ca' Foscari University of Venice

Vittoria Dall’Armellina, die zur Geschichte und Entwicklung von Schwertern im Nahen Osten forscht, machte den bemerkenswerten Fund nicht etwa bei einer Ausgrabung. Ihr fiel das Schwert in einer Vitrine mitten in Venedig auf: Beim Besuch des armenischen Mechitaristenklosters auf der Insel San Lazzaro degli Armeni besichtigte sie eine Sammlung mittelalterlicher Fundstücke und bemerkte dabei ein eher unscheinbares kleines, grünliches Schwert.

Gehandelte Grabbeigabe?

Die Waffe ist nur etwa 40 Zentimeter lang und nicht verziert – und genau das ließ Dall’Armellina vermuten, dass es sich dabei um ein weitaus älteres Artefakt handeln könnte. Chemische Analysen des Metalls bestätigten den Verdacht: Das Schwert wurde aus Arsenbronze gefertigt und ist um die 5.000 Jahre alt. Diese Legierung wurde in Kleinasien schon früh hergestellt, Schwerter aus Arsenbronze, die in Arslantepe gefunden wurden, zählen zu den ältesten bekannten Waffen dieser Art. Und sie erinnern frappierend an das Exemplar aus dem Kloster.

Wie aber gelangte das Schwert nach Venedig? Ein historisches Dokument zeigte, dass die Waffe als Geschenk eines armenischen Kunsthändlers in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an das Kloster übergeben wurde. Über die Vorgeschichte lässt sich nur spekulieren: Da die Waffe keine Gebrauchsspuren aufweist, könnte sie als Grabbeigabe verwendet worden sein. Wie sie schließlich auf den Kunstmarkt gelangte, bleibt aber ebenso unklar wie ihr genauer Herstellungsort. (dare, 4.3.2020)