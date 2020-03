Aufregung um Ferrari vor dem wegen Corona noch nicht bestätigten Saisonstart in Melbourne übernächstes Wochenende. Foto: AP/Joan Monfort

Der Streit um die Schummel-Vorwürfe gegen Ferrari in der Formel 1 eskaliert. Angeführt vom Weltmeister-Team Mercedes haben insgesamt sieben Rennställe den Automobil-Weltverband FIA in dem Fall scharf kritisiert und sich "rechtliche Schritte" vorbehalten. "Wir sind überrascht und schockiert von dem FIA-Statement", schrieben Mercedes und Co. zu dem von der FIA veröffentlichten Ergebnis der Untersuchung zur Antriebseinheit der Scuderia.

Vertrauliche Vereinbarung mit Ferrari

"Nach monatelangen Ermittlungen, die die FIA nur aufgrund von Fragen anderer Teams durchgeführt hat, lehnen wir es entschieden ab, dass die FIA eine vertrauliche Vereinbarung mit Ferrari zum Abschluss dieser Angelegenheit trifft", heißt es weiter in der gemeinsamen Mitteilung.

Die FIA hatte zuletzt erklärt, ihre Untersuchungen gegen Sebastian Vettels Ferrari-Team offiziell abgeschlossen zu haben – hält das Ergebnis seitdem aber weitgehend unter Verschluss. Die Funktionsweise des 2019 verdächtig starken Antriebs des Traditionsteams sei analysiert und anschließend "eine Einigung mit dem Team erzielt" worden. Über Details zu diesem Deal wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.

Ein Vorgehen, das die Konkurrenz nicht nachvollziehen kann. "Eine internationale Sportregulierungsbehörde hat die Verantwortung, mit den höchsten Standards der Unternehmensführung, Integrität und Transparenz zu handeln", schrieben alle Rennställe bis auf Ferrari sowie Alfa Romeo und Haas, die von den Italienern mit Antrieben beliefert werden.

Offenlegung der Untersuchungsergebnisse gefordert

Mercedes und Co. fordern eine "vollständige und ordnungsgemäße Offenlegung" der Untersuchungsergebnisse, "um sicherzustellen, dass unser Sport alle Konkurrenten fair und gleich behandelt."

Keine Garantien für Auftakt in Melbourne

Indes bangen die Veranstalter in Australien um den Formel-1-Auftakt in Australien am 15. März in Melbourne, geben sich aber zuversichtlich. Garantien geben es aber wegen Corona keine, sagte Martin Pakula, Victorias Minister für Tourismus, Sport und Großevents am Mittwoch. Im Albert Park von Melbourne gehen unterdessen die Vorbereitungen ungebremst weiter.

"Alle Zeichen des Formel-1-Managements deuten darauf hin, dass der Grand Prix stattfinden wird", sagte Pakula am Mittwoch. "Ich stelle aber auch fest, dass die Situation äußerst dynamisch ist und es Dinge gibt, die außer Kontrolle sind.

Einige Fragezeichen

Die Formel 1 hat wegen Corona bereits den China-Grand-Prix in Shanghai auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch das Premieren-Rennen in Vietnam am 5. April wackelt bedenklich, nachdem auch dort die Einreisebedingungen verschärft worden sind. Vor allem gegen Menschen aus Italien, dem nach wie vor meistbetroffenen Land in Europa.

Formel-1-Renndirektor Ross Brawn hatte nicht zuletzt wegen starker Bedenken des italienischen Ferrari-Teams schon am Dienstag klar gestellt, dass WM-Läufe der Motorsport-Königsklasse nur mit allen Teams stattfinden und man Länder meiden werde, die Mitarbeitern einzelner Teams wegen der Coronavirus-Restriktionen die Einreise verbieten. Aus Australien wurden bisher 42 Corona-Fälle gemeldet, die meisten davon aber von einem Kreuzfahrtschiff aus Japan und nur drei inneraustralische. Deshalb gibt es derzeit zwar Reiserestriktionen für Bürger aus China bzw. Personen, die in den vergangene zwei Wochen im Iran gewesen sind. Aber – noch – keine für Reisende aus Italien. (sid, APA, red, 4.3.2020)