Eine ältere Dame wird in einem Zelt vor dem Spital von Cremona, Norditalien, auf das Virus getestet. Italien ist besonders vom Virus betroffen.

Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Wien – Wenn sich immer mehr Normalbürger aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mit medizinischer Schutzausrüstung eindecken, wie steht es dann um die Versorgung jener, die Atemschutzmasken und Co in ihrer täglichen Arbeit brauchen? Immer mehr Länder ziehen hier die Notbremse und beschränken die Exporte und auch die Ausgabe von Schutzausrüstung.

In Deutschland, wo die Zahl der Infektionen auf 240 gestiegen ist und inzwischen bis auf Sachsen-Anhalt alle Bundesländer betroffen sind, gilt ein Exportverbot für Atemmasken und andere Ausrüstung wie Handschuhe und Schutzanzüge.

In Frankreich sind Schutzmasken nur noch auf Rezept erhältlich. Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye sagte dem Radiosender France Inter, die Apotheken dürften Masken nur noch auf ärztliche Verschreibung oder an Gesundheitspersonal ausgeben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor angeordnet, "alle Vorräte sowie die Produktion von Schutzmasken" zu beschlagnahmen, wie er auf Twitter mitteilte. Zudem war ein Dekret in Arbeit, um die Preise des derzeit sehr gefragten Desinfektionsgels für Hände zu deckeln.

In Russland gilt seit Montag ein am Mittwoch bekanntgegebenes Exportverbot für medizinische Artikel wie Schutzmasken und -anzüge, Handschuhe sowie Atemgeräte, die damit vorerst der Behandlung von Patienten und der Öffentlichkeit im eigenen Land vorbehalten sind. Der Erlass gilt bis einschließlich Mai und soll dazu dienen, "die Interessen der russischen Staatsbürger zu wahren".

DER STANDARD bat im Gesundheitsministerium in Österreich um Informationen dazu, wie hierzulande die Versorgung medizinischen Personals mit Schutzmasken gesichert wird. Dort hieß es, es sei bereits reagiert worden, Informationen dazu sollen am Donnerstag veröffentlicht werden. Österreichweit sind 27 Erkrankungsfälle mit Covid-19 bekannt.

In Indonesien und Thailand mehren sich Berichte über kriminelle Geschäfte mit Schutzmasken, deren Preise in die Höhe schossen.

92.000 Infektionen weltwelt

Weltweit infizierten sich nach offiziellen Angaben bisher rund 92.000 Menschen mit dem Coronavirus, über 3.000 starben daran. Einen starken Anstieg bei den Krankheits- und Todesfällen verzeichnet der Iran. 2.922 Menschen wurden Behördenangaben zufolge positiv auf das Virus getestet, 586 mehr als am Vortag. Die Zahl der an der Erkrankung Verstorbenen stieg von 77 auf 92. Am Mittwoch wurde auch der erste Infektionsfall in einer EU-Institution bekannt: Ein Mitarbeiter der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) in Brüssel sei nach einer Italienreise positiv auf das Virus getestet worden, sagte eine EDA-Sprecherin am Mittwoch.

Tourismuszahlen brechen ein

Italien ist besonders stark vom Coronavirus betroffen. Das Land befürchtet dramatische Konsequenzen für die Umsätze im Tourismus. Von 1. März bis Ende Mai rechnet Italiens Tourismus- und Handelsverband Confturismo-Confcommercio mit 31,6 Millionen weniger Übernachtungen als im Vergleichszeitraum 2019. Damit seien Verluste von 7,4 Milliarden Euro verbunden, geht aus am Mittwoch veröffentlichten Schätzungen hervor.

Auch Spanien bekommt die Zurückhaltung bei Reisen zu spüren: Dem spanischen Statistikamt INE zufolge ging die Zahl der ausländischen Touristen im Jänner auf den vier Balearen-Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera im Vergleich zum Vorjahr um fast 27 Prozent zurück.

International werden laufend Großveranstaltungen aufgrund des Coronavirus abgesagt oder verschoben: Die Hannover Messe, weltgrößte Industrieschau, findet statt noch im April erst Mitte Juli statt, gaben die Organisatoren bekannt. Die Londoner Buchmesse, die kommende Woche hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Zuvor waren bereits Absagen der Leipziger Buchmesse, der Internationalen Jugendbuchmesse in Bologna und der französischen Buchmesse Salon du Livre in Paris erfolgt.

Die Messe Wien sagte am Mittwoch die Seniorenmesse "Lebenslust" ab, zu der von 11. bis 14. März 30.000 Besucher erwartet worden wären. (APA, spri, 4.3.2020)