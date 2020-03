Vera Bandion berichtet seit 1. März für die APA über Medien. Foto: APA

Wien – Vera Bandion (29) übernahm mit März die Medienberichterstattung der APA – Austria Presse Agentur. Bandion wechselte vom Ressort Innenpolitik ins Kulturressort und nimmt sich dort federführend der Medienthemen an. Diese übernahm sie von Katharina Schell, die sich künftig innerhalb der Chefredaktion intensiver den Digital- und Innovationsprojekten der Redaktion widmen wird.

Bandion ist seit 2011 für die APA in den Ressorts Wien, Innenpolitik und Kultur tätig. Sie absolvierte den Studiengang Journalismus an der FH Wien der WKW sowie ein Master-Studium für Deutsche Philologie an der Universität Wien. 2018 wurde Bandion unter die besten 30 unter 30 der Fachzeitschrift "Der Österreichische Journalist" gewählt. (red, 4.3.2020)