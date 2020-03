Der LASK hat mit einer Retourkutsche auf den Tweet von Gary Lineker reagiert. Nachdem Manchester United als Gegner der Linzer im Achtelfinale der Europa League ausgelost worden war, fühlte sich Englands Fußball-Kommentator und früherer Topstürmer der 80er-Jahre bemüßigt, per Twitter die Frage in den Raum zu werfen: "Wer zum Teufel ist der LASK?"

Die Oberösterreicher haben nun mit einem unterhaltsamen wie humoristischen Video, das in Zusammenarbeit mit einem Sponsor gedreht wurde, den Spieß umgedreht und ihrerseits verlautet: "Rote Teufel? Nie von ihnen gehört! Das Weiße Ballett? Ja, wir haben mit ihnen getanzt. Wir denken nicht Schwarz und Weiß, wir leben Schwarz und Weiß. Wir sind nicht bloß Fans, wir sind blutige Fanatiker!"

Hypo Oberösterreich

Österreichs Vizemeister und aktueller Tabellenführer trifft am 12. März (18.55 Uhr) in Linz und am 19. März (21.00 Uhr) auswärts auf den englischen Rekordmeister. (red, 4.3.2020)