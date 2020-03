Die London Fair Book möchte 2021 gestärkt zurückkehren. Foto: imago/Bettina Strenske

London – Nach der Buchmesse in Leipzig ist nun auch die Londoner Buchmesse wegen des Coronavirus-Ausbruchs abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch auf der Webseite der London Fair Book mit. Der Branchentreff hätte vom 10. bis 12. März stattfinden sollen.

"Wir befolgen die Richtlinien der britischen Regierung und arbeiten mit dem fortlaufenden Hinweisen der Gesundheitsbehörden und anderer Organisationen", hieß es in einer Mitteilung. Mit Widerstreben sei die Entscheidung getroffen worden, die diesjährige Veranstaltung abzusagen. Die Londoner Buchmesse werde, besser als je zuvor, im Jahr 2021 zurückkehren.

Am Dienstag war die Leipziger Buchmesse wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Zuvor hatte es bereits Absagen für die Internationale Jugendbuchmesse in Bologna und die französische Buchmesse Salon du Livre in Paris gegeben.

In Großbritannien haben sich inzwischen Dutzende Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Land ist damit noch immer weniger stark betroffen als andere große europäische Staaten. Die Regierung geht aber davon aus, dass die Zahl der Infektionen weiter steigen wird. (APA, 4.3.2020)