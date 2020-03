Iglo kooperiert mit Jamie Oliver

Der britische Starkoch Jamie Oliver macht mit Iglo Österreich gemeinsame Sache: Gemeinsam wurden sechs Tiefkühlgerichte entwickelt, die unter dem Namen "Jamie Oliver kocht mit Iglo" ab jetzt im Handel sind. Besonders wichtig sei Jamie Oliver ein hoher Gemüseanteil gewesen, so die Produktentwickler von Iglo. Die Gerichte – Chili con Carne, Gnocchi mediterran, Pasta mit Fleischbällchen für die Pfanne und Fischcurry, Kürbis-Pasta-Auflauf und Spaghetti Boglognese für die Mikrowelle weisen allesamt mindestens 40 Prozent an Gemüse in den Zutaten auf. Die Gerichte wurden exklusiv für den heimischen Markt entwickelt.

Die Tiefkühlkost feiert am 6.3. übrigens Geburtstag: Vor 90 Jahren wurden in den USA die ersten Tiefkühlprodukte verkauft, seit 1984 begeht man dort den "National Frozen Food Day".

Eines der neuen Gerichte von Iglo, die gemeinsam mit Jamie Oliver exklusiv für den österreichischen Markt kreiert wurden. Foto: Iglo

Dragee-Keksi des Jahres

Napoli – eine Marke von Manner – bietet seit 2009 alljährlich eine Sorte "Dragee-Keksi des Jahres" an. Heuer fiel die Wahl auf die Kombination Honig-Mandel, die die Vorjahressorte "Zartbitter-Himbeere" ablöst.

Die neue Sorte von Dragee-Keksi Foto: Manner

Neue Sorten von Vöslauer

Foto: dieida vöslauer

Und auch Vöslauer hat für den Frühling neue Sorten auf den Markt gebracht. Die Limonaden werden mit österreichischem Biozucker gesüßt, die Früchte stammen ebenfalls aus Bio-Anbau. Zusätzlich zur 0,5-Liter-PET-Flasche wird auch eine Einliter-Pfandflasche aus Glas angeboten.

(red, 6.3.2020)