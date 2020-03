RayFox hat 1,5 Millionen Abonnenten auf Youtube. Damit hat er zwar längst nicht so viele Follower wie BibisBeautyPalace, eines hat er seiner Cousine Bibi aber voraus: einen Auftritt im Micky Maus-Magazin. In dem am 6. März erschienenen Heft hat der Deutsche einen Gastauftritt und zeigt Donald Duck, wie man Youtube-Star wird. Ein Lehrstück für angehende Influencer.

Von Dutube bis Duckboxen

Wie kommt's dazu? Donald und Cousin Gustav Gans wettstreiten in der Geschichte "Entenhausen sucht den Web-Star" darüber, wer schneller berühmt wird. Die Idee haben dann natürlich die schlauen Neffen Tick, Trick und Track, die RayFox auf Youtube Dutube schauen. "So ein Knilch, der sich vor eine Kamera stellt und quasselt." Ja, die Entenhausener (beziehungsweise die Comic-Autoren) haben das Influencer-Prinzip erfasst. Sich filmen und viel reden? Das kann der Donald auch. Also beschließt er, seine Besuche in Onkel Dagoberts Fabriken aufzunehmen. Dort werden etwa – zwinker, zwinker – die Duckbox-Spielkonsolen hergestellt.

Damit er am Ende der Woche mehr Follower hat als Gustav, sucht Donald Rat beim Profi RayFox. Der weiß natürlich genau, wie das geht. "Je verrückter, desto besser", rät der fesche Entenmann, während er sich von Drohnen auf einer Luftmatratze durch die Gegend fliegen lässt. "Verrückte Herausforderungen" nimmt Donald gerne an. Die Comic-Autoren haben offenbar viel Youtube und Tiktok geschaut, denn Donalds Experimente könnte man genauso gut real im Netz finden. Wie viele Computer lassen sich übereinanderstapeln? Wie fährt es sich auf einem Hoverboard ("Rollbrett") mit aufgesetzter VR-Brille? Und was passiert, wenn man 48 Stunden lang Games mit Bienenhonig auf der Tastatur spielt?

Ruhig kommt besser

Donald lädt die Clips unter seinem Alias DoDu313 in Netz. Aber, ach, laut Profi RayFox sind sie "leider nicht zeitgemäß. Viel zu hektisch." Das würden auch die User in den Kommentaren unter dem Video posten. Hier wird wirklich nichts ausgelassen. Was gerade in der Entenhausener Web-Community besser ankommt? Muhende Kühe und gackernde Hühner sind das meistgeklickte Video. Natürlich von Gustav Gans, der die Wette damit gewonnen hat. Tick, Trick und Track wissen auch, warum das Video so gut ankommt: "Es wirkt sehr beruhigend."

Was lernt man daraus? Verrückte Ideen muss man haben, aber bitte nicht zu hektisch dabei sein. Und am Ende haben immer die Kids recht. Micky Maus am Puls der Zeit. (Birgit Riegler, 7.3.2020)