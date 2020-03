Konzerte, Kabaretts, Kinderevents: In jedem der 23 Bezirke steht eine Gratisveranstaltung an. Das Coronavirus spielt für die Inselsause noch keine Rolle, die Wien-Wahl schon

Die Bands für das 37. Donauinselfest werden erst in einem Monat verraten. Der Termin Ende Juni soll trotz des Coronavirus halten. Foto: APA / Herbert P. Oczeret

Wien – Bis zum 37. Donauinselfest von 26. bis 28. Juni ist es noch eine Weile hin. Aber bereits im Vorfeld des nach Eigenangaben größten europäischen Gratis-Musikfestivals wird Stimmung für den Event gemacht. Unter dem diesjährigen Motto "Ganz Wien" tourt das Donauinselfest im April und Mai mit Veranstaltungen in allen 23 Bezirken durch die Hauptstadt.

Diese sind, wie auch die Inselsause selbst, für Besucher kostenlos. Das gab Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, am Mittwoch bekannt. Die Partei tritt bekanntermaßen als Veranstalter des Donauinselfestes auf. Und die Roten organisieren auch die Warm-up-Tour. Vor der Wien-Wahl im Herbst ist das auch ein taktischer Schachzug: Die SPÖ wird bei den Gratis-Events in den Bezirken auch die gebotenen Möglichkeit nützen, auf die eigenen Leistungen hinzuweisen.

Start am 14. April

Start des Gratis-Eventreigens mit 23 Veranstaltungen in allen Bezirken ist am 14. April: Im Village-Cinema in Wien-Landstraße geigt das Kabarett-Duo Kernölamazonen auf. Es folgen unter anderem Auftritte von Kabarettistin Nadja Maleh oder Alkbottle-Sänger Roman Gregory, der beim Sport-Club-Platz in Hernals rund um den Regionalliga-Schlager zwischen der Heimmannschaft und der Wiener Viktoria auftritt. Gregory ist auch Präsident der Viktoria.

Dazu kommen Gratiskonzerte von verschiedenen Künstlern wie Ernst Molden, Wiener Wahnsinn, Edlseer, Eora oder Oliver Haidt & Petra Frey. Die Orte und Termine sind unter donauinselfest.at abrufbar. Der Zutritt zu einigen Events erfolgt aufgrund räumlicher Gegebenheiten nach dem "First come, first serve"-Prinzip.

Termin für Donauinselfest derzeit nicht gefährdet

Die Bands und Künstler, die das Donauinselfest im Juni bespielen, werden erst in einem Monat verraten. Das Coronavirus hat jedenfalls "im Moment" keine Auswirkungen auf die Planung. "Am Ende entscheiden aber die Behörden, ob das Donauinselfest stattfinden darf oder nicht", meinte Novak.



Derzeit sei der Termin im Juni nicht gefährdet. Viele Veranstalter würden aktuell Events Richtung Juni verschieben. "Also glauben wir, dass wir ziemlich safe sind, nachdem das Donauinselfest Ende Juni stattfinden wird."

Absagen und Verschiebungen von Kongressen und Messen

Der große europäische Radiologiekongress, der in einer Woche im Wiener Austria-Center über die Bühne gegangen wäre, wurde auf Mitte Juli verschoben. Mehr als 20.000 Teilnehmer wurden erwartet, der wirtschaftliche Schaden ist beträchtlich. Die Lebenslust-Seniorenmesse von 11. bis 14. März in der Messe Wien wurde ganz abgesagt. Die Veranstalter gingen von 30.000 Besuchern aus. Abgeblasen wurde auch die Homedepot-Designmesse im Semperdepot, die ebenfalls für kommende Woche terminisiert war.

Eine mögliche Verschiebung des Donauinselfestes auf August oder September ist zwar laut Novak nicht ausgeschlossen, aber praktisch nicht umsetzbar. Denn das müsste auch mit allen Partnern und Künstlern akkordiert werden, die auch einen Tourplan haben. Im Spätsommer läuft zudem längst der Intensivwahlkampf: SPÖ-Funktionäre, die beim Inselfest mithelfen, werden von der Partei gebraucht. (David Krutzler, 4.3.2020)