Korrektur:

Das positive Szenario: Die Beeinträchtigungen durch das Coronavirus konzentrieren sich auf das erste Quartal und lösen sich in weiterer Folge wieder auf. In diesem Fall könnte die Wirtschaft die Ausfälle teilweise wieder aufholen und im zweiten Halbjahr auf Wachstumskurs einschwenken.Für die Aktienmärkte wäre dies ein Szenario ähnlich dem Ausverkauf von Ende 2018, als Rezessionssorgen eine scharfe Kurskorrektur auslösten. Die Ängste erwiesen sich als unbegründet, und die Börsen holten die Verluste rasch wieder auf.Derzeit sieht es jedoch eher danach aus, dass die Auswirkungen des Virus länger anhalten werden.

Bärenmarkt:

Das neutrale Szenario erscheint derzeit auch als das wahrscheinlichste: Die Ausbreitung des Coronavirus hält an und führt auch in anderen Regionen zu wirtschaftlichen Einbußen, die zumindest bis ins zweite Quartal anhalten. In diesem Fall wäre eine Phase negativen Wachstums in manchen Ländern die Folge, den Börsen droht ein Bärenmarkt, in dem das Kursniveau seit dem Hoch um zumindest 20 Prozent sinkt.Bärenmärkte können nur wenige Monate dauern oder auch zweieinhalb Jahre, wie nach der Internetblase der Jahrtausendwende. Damals war die Wall Street aber viel höher bewertet als derzeit.

Börsenkrach:

Das negativste Szenario würde den Crash-Propheten recht geben, wenn die Corona-Pandemie zu einer richtigen Wirtschaftskrise führt und die Börsen abstürzen wie nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008. Bedenklich wäre dies, da die Notenbanken diesmal ihr Pulver fast verschossen haben. Es blieben nur noch extremere Maßnahmen, wie die Wertpapierkäufe auf Aktien auszuweiten, wie dies in Japan bereits der Fall ist, oder Helikoptergeld an die Bevölkerung zu verteilen, wie dies erstmals im Februar in Hongkong praktiziert wurde: Dort erhielt jeder Bürger umgerechnet 1200 Euro.Die gute Nachricht: Derzeit deutet wenig darauf hin, dass es tatsächlich so weit kommen wird.

