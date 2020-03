Radiotipps:

PODCAST

Standard-Serienreif: "Next in Fashion" Passiert in der Netflix-Show die Zukunft der Mode, oder ist das Ganze nichts als fade Schaumschlägerei? Die Serienreif-Podcasterinnen Anya Antonius, Michaela Kampl und STANDARD-Rondo-Modeikone Anne Feldkamp sind einander erfrischend uneinig. derStandard.at/Serienreif

Falter Radio: Wie das böse Virus die Globalisierung demoliert Raimund Löw im Gespräch mit Hannes Androsch (Industrieller), Philipp Blom (Historiker), Shalini Randeria (Soziologin), Isolde Charim (Philosophin) und Marcus Bachmann (Ärzte ohne Grenzen). falter.at/radio (Doris Priesching, 5.3.2020)