Apple soll heuer noch einige neue Produkte vorstellen.

Foto: Apple

Apple soll ein Macbook Pro mit einer Bildschirmgröße von 14,1 Zoll planen. Das berichten diverse Medien und berufen sich dabei auf den angesehenen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo. Auch soll ein 27-Zoll Mac Pro, ein 16-Zoll Macbook-Pro, ein 12,9-Zoll-iPad-Pro und ein iPad Mini mit 7,9 Zoll erscheinen. Auch sei ein iPad mit einem Mini-LED-Bildschirm und 10,2 Zoll Bildschirmgröße in Planung. Kuo sagte schon in der Vergangenheit voraus, dass Apple Mini-LED-Bildschirme veröffentlichen will.

Das iPad Pro soll im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen, das Macbook Pro mit einem 16-Zoll-Bildschirm irgendwann in diesem Jahr. Der neue iMac Pro erscheine hingegen im vierten Quartal. Auf diesen dürften sich Fans freuen, gab es für iMacs doch seit Dezember 2017 kein Update mehr. Weitere Spezifikationen wurden bisher nicht genannt.

Ähnliche Vorteile wie OLED?

Kuo erklärte auch, warum Apple auf Mini-LED setzt: So soll die Bildschirmtechnologie ähnliche Vorteile liefern wie OLED, beispielsweise Local Dimming, also das Dimmen einzelner LEDs um ein tieferes Schwarz darzustellen. Gleichzeitig würden Mini-LED-Bildschirme einige Nachteile vermeiden, konkret etwa das Einbrennen von Bildinhalten. (red, 4.3.2020)