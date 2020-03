Die Debatte mit Userfragen gibt es am Donnerstag zu sehen.

Die Lage hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt und ist nun endgültig eskaliert: Tausende Menschen stecken im Niemandsland zwischen Griechenland und der Türkei fest. Die EU reagierte bisher vor allem mit Hilfszusagen an die griechische Regierung: Athen soll die Grenzen dichtmachen. Erinnerungen an das große Fluchtjahr 2015 werden bereits wach.

Die aktuellen Ereignisse wollen wir in einer neuen Ausgabe von "Der STANDARD mitreden" diskutieren. Diesmal zu Gast: der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, und der EU-Abgeordnete Lukas Mandl von der ÖVP.

Diskutieren Sie mit

Wir wollen darüber diskutieren, was Europa, die EU und die Türkei aktuell tun können und sollen, um die Lage zu entschärfen – und was die Lage weiter verschärfen könnte. Wie sieht man die europäische Politik in Ankara – was ist aus Sicht eines ÖVP-Politikers und EU-Abgeordneten jetzt wichtig? Darüber wollen wir sprechen.

Wie immer gilt: Gestalten Sie die Sendung mit. Posten Sie hier im Forum Ihre Fragen und wie Sie über das Thema denken. Die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung ab Donnerstagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 4.3.2020)