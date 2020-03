Der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, und der ÖVP-Politiker Lukas Mandl über die Situation an der EU-Außengrenze und Erpressungsvorwürfe

Tränengaseinsatz an der Grenze, Warnschüsse neben Schlauchbooten mit Vertriebenen: Wer trägt die Verantwortung für die zugespitzte Lage an der griechisch-türkischen Grenze, und was sollte geschehen, damit es zu einer Entspannung kommt? Über diese Frage diskutierten am Donnerstag der ÖVP-Abgeordnete im EU-Parlament, Lukas Mandl, und der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, im STANDARD-Studio.

Was sehr freundschaftlich begann, wurde zunehmend hitzig. Mandl warf der türkischen Regierung vor, mit einer Inszenierung Druck auf die EU aufbauen zu wollen. Eines seiner Beispiele: Seinen Informationen nach seien es nicht griechische Polizisten, die Tränengas an der Grenze einsetzen, die Geschoße würden türkische Aufschriften tragen.

Die Bedingungen der Türkei

Ceyhun widersprach heftigst: Die Türkei "schäme" sich dafür, wie die Griechen aktuell Flüchtlinge behandeln. Sehen Sie im Video: welche Bedingungen die Türkei hat, damit der Flüchtlingspakt langfristig erneuert werden kann – und warum die österreichische Regierung nicht davon sprechen sollte, dass Ankara die EU "erpresst". Und: wie Mandl begründet, dass er keine Frauen und Kinder aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Österreich aufnehmen will – weil die EU seiner Meinung nach genug tut. (Andreas Müller, Ayham Yossef, András Szigetvari, 5.3.2020)