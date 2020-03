Die U19 von Red Bull Salzburg steht im Viertelfinale der UEFA Youth League. Die Salzburger setzten sich am Mittwoch in Grödig gegen den englischen Fußball-Nachwuchsmeister Derby County mit 4:1 (2:1) durch. In der Runde der letzten acht trifft der Bullen-Nachwuchs, der den Bewerb 2017 für sich entschieden hatte, erneut zu Hause auf den Sieger aus Atalanta Bergamo gegen Olympique Lyon.

Die Salzburger erwischten dank eines Freistoßtores von Nicolas Seiwald einen Traumstart (3.). Nach dem Ausgleich durch Tyree Wilson (17.) brachte Chukwubuike Adamu die Jungbullen kurz vor der Pause per Kopf erneut in Führung (45.+1). Der österreichische U19-Nationalstürmer sorgte auch für die Vorentscheidung: Nach einer sehenswerten Einzelaktion des bereits bei den Profis engagierten Karim Adeyemi staubte Adamu zum 3:1 ab (70.).

Schlusspunkt

Derby County, im Vorjahr in England U18-Meister, musste nach Gelb-Rot für Jordan Brown ab der 73. Minute mit einem Mann weniger auskommen. Den Schlusspunkt setzte Luka Sucic erneut per Freistoß (94.). Einziger kleiner Wermutstropfen für die nach der Pause klar tonangebenden Salzburger: Adeyemi wurde in der Schlussphase wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt (79.).

"Wir stehen unter den letzten acht von Europa, das ist schon richtig gut", sagte Salzburgs Youth-League-Trainer Frank Kramer in einer ersten Reaktion auf Puls 24. "Wir brauchen jetzt aber nicht abheben. Das, was jetzt noch kommt – egal ob Atalanta Bergamo oder Olympique Lyon – sind zwei richtig gute Truppen, die uns nochmal mehr abverlangen werden, als das heute der Fall war. Wir schauen Schritt für Schritt." (APA, 4.3.2020)

UEFA Youth League, Achtelfinale:

Red Bull Salzburg – Derby County 4:1 (2:1). Grödig.

Tore: Seiwald (3.), Adamu (45.+1, 70.), Susic (94.) bzw. Wilson (17.). Gelb-Rot: Brown (Derby County/73.).

Salzburg im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo oder Olympique Lyon.