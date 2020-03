Die meisten Verstöße 2019 stellte der Presserat bei "Österreich" und "Oe24" fest. Foto: fid

297 Beiträge* österreichischer Zeitungen und Zeitungsplattformen hat der Presserat 2019 beurteilt, 37 davon haben nach Ansicht des Selbstkontrollorgans der österreichischen Blätter gegen den Ehrenkodex der Branche verstoßen. Die meisten – 14 – erschienen in "Österreich" beziehungsweise Oe24.at auf deren Onlineseiten. Die Titel der Fellner-Mediengruppe haben damit 2019 häufiger als die "Krone" verstoßen, die der Presserat in den vergangenen Jahren am häufigsten verurteilte.

"Krone"-Journalistin im Presserat

Die "Krone" erkennt den Presserat bisher nicht an, seit Mittwoch ist aber eine neue "Krone"-Journalistin Alexandra Halouska Mitglied in Senat 2 des Presserats. Sie ist von der Journalistengewerkschaft nominiert. Bisher war der frühere "Krone"-Redakteur Erich Schönauer in dem Senat. Auch die Gratiszeitung "Heute", "Die ganze "Woche", "Süd Ost Journal" und die Website oe24.at unterwerfen sich nicht dem Ehrenkodex und dem Presserat. Der Presserat beurteilt dennoch auch Publikationen dort. Wer den Ehrenkodex anerkennt, muss die Beurteilung des Presserats über eigene Veröffentlichungen auch publizieren.

Gegen den Ehrenkodex verstießen 2019 nach Ansicht der Senate etwa diese Beiträge:

Videos von der Tötung eines Mannes mit einem Schwert in Stuttgart auf "krone.at", "oe24.at" und einen Online-Beitrag dazu des "Wochenblick" wertete der Presserat als groben Verstoß gegen Menschenwürde und Opferschutz.



Einen schweren Verstoß wegen unlauterer Materialbeschaffung erkannte der Presserat bei einem "Heute"-Reporter, der einen Angehörigen eines Mordopfers glauben ließ, er sei ein Polizeibeamter.

Den Persönlichkeitsschutz "gänzlich missachtet" haben Medien nach Ansicht des Presserats mit der Veröffentlichung des Dopingvideos eines Langlauf-Athleten.

Strache und Flüchtlinge als "Ratten"

Mit der Karikatur der ehemaligen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und John Gudenus als "Ratten" in einer Ibiza-Szene verstieß nach Ansicht des Presserats die "Krone bunt" nicht gegen den Ehrenkodex. Der Senat verweist etwa auf den Sachbezug zum Braunauer "Rattengedicht".

Das "Süd Ost Journal" verglich Flüchtlinge mit Ratten: "Die Stadt Wien, die einstige Hochburg der Monarchie, ist auf dem Wege zur kriminellen Hauptstadt des Staates Österreich. Wie die Ratten hausen sie da, die illegal nach Österreich Eingedrungenen." Eine Pauschalverunglimpfung und Diskriminierung laut Presserat.

Eine "Krone"-Kolumne von Michael Jeannée über Conchita Wurst und ihren Auftritt auf dem Opernball 2019 verletzte nach Ansicht des Presserats ebenfalls den Ehrenkodex. Der Kolumnist bezeichnete sie etwa als "krank" und "verhaltensgestört".

Bei der APA und dem "Standard" stellte der Presserat 2019 einen Verstoß mit der Berichterstattung über Details der Tötung einer Siebenjährigen im Jahr 2018 fest. Der Fall wurde in der Statistik der Verstöße 2018 ergänzt.

Die auffällig hohe Zahl von Meldungen über den STANDARD im Jahr 2019 bei null festgestellten Verstößen erklärten Presserats-Geschäftsführer Alexander Warzilek und Senatsvorsitzende Andrea Komar mit hoher Bekanntheit des Presserats unter den STANDARD-Lesern; zudem hätten sich Beschwerden wegen "Nichtigkeiten" gehäuft, die Warzilek als Versuch der Instrumentalisierung des Presserats durch rechte Kreise interpretiert. Komar verwies auch auf Beschwerden über Kommentare, die nicht der Meinung der Beschwerdeführer entsprachen. (fid, 5.3.2020)