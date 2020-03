Die aktuellen Top 20 der Programmiersprachen:

1 JavaScript

2 Python

2 Java

4 PHP

5 C#

6 C++

7 Ruby

7 CSS

9 TypeScript

9 C

11 Swift

12 Objective-C

13 Scala

13 R

15 Go

15 Shell

17 PowerShell

18 Perl

19 Kotlin

20 Haskell