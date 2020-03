SARS-COV-2

Erste Patienten geheilt – Anstieg auf 37 Coronavirus-Fälle in Österreich

Zahl der bestätigten Fälle in Österreich erneut gestiegen. Auch in China stieg die Zahl der Neuerkrankungen wieder an. Kalifornien erklärte den Ausnahmezustand