Foto: Valve

Als "Adolf Hitler der Führer", "Heinrich Gaserboy Himmler" und "Heinrich Himmler" soll ein FPÖ-Politiker auf der Spieleplattform Steam unterwegs gewesen sein. Dies zeigen Screeenshots der Aktivisten von "FPÖ Fails" auf. Als Avatar soll der Jungpolitiker ein Porträt von Heinrich Himmler verwendet haben. Auf der Plattform finden sich zwei Profile, bei denen sein voller Name und der Wohnort im Zusammenhang mit "LordNesti" auftauchen. Diese Bezeichnung verwendet der Jungpolitiker auch heute noch in seiner Mail-Adresse.

Dieser Account soll von einem FPÖ-Jungpolitiker aus der Steiermark verwendet worden sein. Er ist Spitzenkandidat bei den anstehenden Gemeinderatswahlen. Foto: Screenshot/Gamestandard

Mitglied einer Gruppe namens "Panzerdivision 57"

Der Jungpolitiker ist Spitzenkandidat bei den anstehenden Gemeinderatswahlen in der Steiermark am 22. März. Ob er sich nun zur Wahl stellen darf, ist fraglich. Wann die beiden Accounts erstellt wurden und ob diese tatsächlich von dem FPÖ-Mann stammen, ist unterdessen unklar. "LordNesti" ist aber Mitglied in zwei Gruppen, die 2014 erstellt wurden. Eine davon heißt "Panzerdivision 57", benannt nach einer Infanteriedivision der Wehrmacht. Eine telefonische Anfrage des STANDARD blieb bislang unbeantwortet.

Dieses Konto soll ebenso auf den Jungpolitiker zurückgehen. Foto: Screenshot/Gamestandard

Schnell Profil überarbeitet und auf "privat" gestellt

Kurz nach dem Tweet von "FPÖ Fails" und dem Anruf des STANDARD wurden beide Profile übrigens überarbeitet und mit einem neuen Profilbild versehen. Zudem wurden die Accounts auf "privat" gestellt – auch sämtliche Pseudonyme, die in der Vergangenheit verwendet wurden, sind nicht mehr abrufbar.

Mittlerweile wurde das Konto auf "Privat" gesetzt und sämtliche Verweise entfernt. Foto: Screenshot/Gamestandard

Rechtsextreme Parallelwelt auf Steam

Valve hat bei Steam schon länger mit einer rechtsextremen Parallelwelt zu kämpfen. Auf der Plattform tummeln sich etliche Accounts, die ihre Gesinnung offen zur Schau stellen können. Beliebt sind als Avatar Bilder aus der NS-Zeit sowie eindeutige Verweise in Usernamen auf Hitler, Himmler und Co. In Gruppen organisieren sich die User. Valve untersagt Hass in den eigenen Guidelines. Allerdings ging der US-Betreiber bislang zögerlich gegen derartige Nutzer vor. Kürzlich kündigte Valve allerdings an, dass man die eigenen Moderatoren besser schulen möchte. (Daniel Koller, 5.3.2020)