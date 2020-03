Grizzlies feierten am Mittwoch einen klaren 118:79-Erfolg bei den Brooklyn Nets

Dillon Brooks von den Grizzlies am Ball. Foto: APA/AP/Willens

New York – Im engen Kampf um den letzten Play-off-Platz in der Western Conference der National Basketball Association (NBA) haben die Memphis Grizzlies am Mittwochabend einen klaren 118:79-Erfolg bei den Brooklyn Nets gefeiert. Damit beträgt der Rückstand der San Antonio Spurs, bei denen Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl derzeit verletzt ausfällt, bereits fünf Siege auf die achtplatzierten Grizzlies.

Memphis hält bei 31 Erfolgen aus 62 Saisonspielen, dahinter folgen die Portland Trail Blazers (28 aus 63), die Sacramento Kings (27 aus 61) und die Spurs (26 aus 60), die somit erstmals seit 22 Jahren die Play-offs verpassen könnten. Dazu machen sich auch noch die New Orleans Pelicans, die nach der 123:127-Overtime-Niederlage in Dallas weiter bei 26 Siegen (aus 62 Spielen) stehen, Hoffnungen auf die Postseason. (APA; 5.3.2020)

Mittwoch-Ergebnisse der NBA:

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 106:112

Detroit Pistons – Oklahoma City Thunder 107:114

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 119:100

Miami Heat – Orlando Magic 116:113

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 79:118

New York Knicks – Utah Jazz 104:112

Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 115:108

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 127:123 n.V.

Portland Trail Blazers – Washington Wizards 125:104