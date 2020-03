Casa di Giulietta, Verona, Italien

Verona ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn Touristen in eine Stadt kommen und etwas zu sehen erhoffen, das es de facto gar nicht gibt. Namentlich sind es die Fans von Shakespeares "Romeo und Julia". Diese waren enttäuscht, als sie herausfanden, dass es dort nichts zu sehen gab, was irgendwie in der Handlung der tragischen Liebesgeschichte vorkam. Aber da die Nachfrage eben vorhanden war, hat die Stadt beschlossen, den Shakespeare-Touristen eine Pilgerstätte zu geben. Und so wurde die Casa di Giulietta inklusive des berühmten Balkons erfunden und zu einem "Muss" beim Besuch von Verona. Millionen Touristen können nicht irren.