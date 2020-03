Ankara – Nach scharfer Kritik am Syrienfeldzug des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan soll ein Abgeordneter der Opposition eine Million Türkische Lira (147.340,50 Euro) Schadenersatz zahlen.

Erdogan habe den Abgeordneten der größten Oppositionspartei CHP, Engin Özkoc, wegen "maßloser und unqualifizierter" Äußerungen auf eine Entschädigung verklagt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Gegen Özkoc werde zudem wegen Präsidenten-"Beleidigung" ermittelt. Wegen Özkocs Aussagen war am Mittwoch im Parlament ein Faustkampf ausgebrochen.

Özkoc hatte Erdogans Syrienpolitik am Mittwoch auf einer Pressekonferenz scharf kritisiert. Er bezeichnete Erdogan indirekt unter anderem als "Verräter" und "ehrlos" und wählte damit dieselben Worte, mit denen Erdogan zuvor indirekt CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu angegangen war.

Özkoc warf Erdogan zudem vor, das Parlament über den genauen Hintergrund des Todes zahlreicher türkischer Soldaten in Syrien vor einer Woche im Unklaren zu lassen. Als Özkoc nach seiner Pressekonferenz im Parlament auftauchte, gingen mehrere Abgeordnete aufeinander los. Nach Medienberichten wurden fünf Parlamentarier verletzt. Im türkischen Parlament kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Erdogan verklagt den Oppositionsabgeordneten Engin Özkoc auf eine Million Türkische Lira. Foto: AP/Ozbilici

Foto: AP

Bei einem Luftangriff in der Region um die Stadt Idlib waren in der vergangenen Woche mindestens 34 türkische Soldaten getötet worden. Ankara machte die syrische Regierung dafür verantwortlich und begann eine Militäroffensive in der Region.

Die türkische Armee unterstützt in Idlib islamistische Gruppen und hat dort mehrere Beobachtungsposten errichtet. Der syrische Präsident Bashar al-Assad wird von Russland unterstützt.

Erdogan bei Putin

Erdogan war in Idlib zuletzt in die Defensive geraten und reiste am Donnerstag nach Moskau, um mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über die Lage zu beraten.

Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge flog Erdogan am Vormittag mit einer großer Delegation los. Unter anderem wird er begleitet von Verteidigungsminister Hulusi Akar, Außenminister Mevlüt Cavusoglu, Finanzminister Berat Albayrak, Geheimdienstchef Hakan Fidan, Vizepräsident Mahir Ünal, Sprecher Ibrahim Kalin sowie Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun. (red, APA, 5.3.2020)