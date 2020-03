In dieser Galerie: 2 Bilder Wissen hilft gegen die Angst vor dem neuen Coronavirus. Die meisten Infizierten werden gerade wieder gesund. Foto: picturedesk Das neue Coronavirus ist auch dann ansteckend, wenn der Infizierte keine Krankheitssymptome zeigt. Das hat wesentlich zu seiner Verbreitung beigetragen. Foto: APA/AFP/National Institutes of H

Die gute Nachricht: In der am meisten von der Coronavirus-Epidemie betroffenen Region in China gehen die Infektionszahlen zurück. Die Anzahl der Menschen, die eine Infektion überstanden haben, steigt massiv. Von 95.748 bestätigten Fällen sind 53.423 wieder gesund (Stand 5. März). Das bedeutet: Die strengen Quarantänemaßnahmen der chinesischen Behörden greifen.

Dennoch: Das Coronavirus beschäftigt die Menschen. Vor allem Schwangere, Eltern und immunsupprimierte Menschen machen sich Gedanken. Was sie im Forum wissen wollten und was es zu Sars-CoV-2 sonst Neues gibt, wird hier beantwortet.

Was genau bedeutet es, "geheilt" zu sein, will User "PiCat" wissen.

Antwort: Wenn man eine Viruserkrankung durchgemacht hat, hat man Immunität aufgebaut und kann sich nicht noch einmal anstecken. "Geheilt" zu sein heißt, dass man ohne Symptome ist und wieder gesund.

"Etothax" fragt: Ist es möglich, dass man sich mit dem Virus ansteckt, die Krankheit aber nicht ausbricht, weil das Immunsystem stark ist? Falls ja, ist man trotzdem ein Wirt, der das Virus weiterverbreitet?

Antwort: Ja und ja. Dieses Bild ergibt sich aus den Ansteckungsmustern in China. Auch Menschen ohne oder nur mit leichten Symptomen können andere anstecken. Das hat zur Verbreitung stark beigetragen.

Was ist der Unterschied von Covid-19 zur Grippe beziehungsweise warum gibt es jetzt so eine große Aufregung? Diese Fragen stellt sich User "Knicksy".

Antwort: Das sind zwei unterschiedliche Virenstämme. Der Unterschied: Sars-CoV-2 ist neu. Das heißt: Kein Virologe weiß genau, wie sich dieses Virus verhält. Deswegen werden die Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

User "Frag nicht" möchte wissen, ob die Ausbreitung des Coronavirus zum Sommer hin abflauen wird.

Antwort: Das Virus ist neu. Noch gibt es nur Vermutungen, wie es sich in der wärmeren Jahreszeit verhält. Experten vermuten, dass die Ausbreitung weniger stark sein könnte. Allerdings ist das abzuwarten. Sowohl in China als auch in Europa – also dort, wo sich das Virus derzeit verbreitet – ist Winter.

Warum tritt Influenza nur in den Wintermonaten auf, fragt "Pandoramaqueen".

Antwort: In der kalten Jahreszeit verbringen die Menschen mehr Zeit in Innenräumen. Durch die Heizungsluft sind die Schleimhäute ausgetrocknet. Viren können sich dadurch besser Zugang zum Körper verschaffen und in der Folge auch besser verbreiten. Auch die stärkere UV-Strahlung in der warmen Jahreszeit tötet Influenza-Viren ab.

"Säkular" möchte wissen: Woher stammt das Coronavirus? War es ein "chinesischer Feinschmecker" mit Appetit auf besonders exotische tierische Rohkost?

Antwort: Das herauszufinden ist eine der schwierigsten Aufgaben für Virologen. Das geht nur mit sehr komplizierten Genomanalysen. Bei Sars hat es viele Monate gedauert, bis man beweisen konnte, dass sowohl Fledermäuse als auch Zibetkatzen daran beteiligt waren.

Kann Sars-CoV-2 nicht nur über Tröpfcheninfektion, sondern auch über Türklinken, Lichtschalter, Handtücher oder Toilettensitze übertragen werden?

Antwort: Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion, etwa durch Husten, Niesen oder beim Sprechen. Covid-19-Patienten können den Erreger einer aktuellen Studie im Fachjournal "Jama" zufolge aber auch über verunreinigte Flächen weitergeben. Forscher des Nationalen Zentrums für Infektionskrankheiten in Singapur untersuchten die Räume von drei Patienten, die Ende Jänner und Anfang Februar wegen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in einem Krankenhaus isoliert wurden. Während eines Zeitraums von zwei Wochen nahmen die Forscher an fünf verschiedenen Tagen Proben in den Zimmern und Bädern der Patienten.

Bei einem der Patienten wurden die Proben vor der routinemäßigen Reinigung genommen, bei den anderen nach Reinigung und Desinfektion. Bei der Probenentnahme vor der Reinigung wurde Sars-CoV-2 an 13 der 15 untersuchten Flächen nachgewiesen, unter anderem an einem Sessel, am Bettgestell, einem Glasfenster, dem Fußboden und an Lichtschaltern. Auch die Toilettenschüssel war kontaminiert. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Virus auch über Exkremente übertragen werden kann. Regelmäßige Reinigung und der Einsatz eines handelsüblichen Desinfektionsmittels beseitigen die Viren aber wirksam, betonen die Forscher.

User "Andy McCandless" fragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Virus mutieren könnte.

Antwort: Laut Virologen mutieren Coronaviren wesentlich weniger leicht als die Influenza. Genau weil sich die Influenzaviren-Stämme ständig verändern, ist auch die Impfung jährlich zu wiederholen. Coronaviren sind weniger wandelbar.

Wie zuverlässig sind die Tests? Bedeutet ein negatives Testergebnis sicher, dass die Person nicht erkrankt ist? Wenn ja, wie konnte die Frau in Japan trotz negativen Testergebnisses das Virus haben, möchten die User "Ein bemerkenswertes Pseudonym" und "kapitel3" wissen. Und: Wo findet man zuverlässige Statistiken zur Zahl der Erkrankten und der Todesfälle sowie zum Alter der verstorbenen Patienten?

Antwort: Ja, Testergebnisse können variieren. Es kommt auf die aktuelle Viruslast im Rachenabstrich an. Deswegen werden bei einem Verdacht auch zwei PCR-Tests durchgeführt. Diese Maßnahme wurde eingeführt, um falsch negative und falsch positive Befunde zu minimieren. Eine Sars-CoV-2-Doppelinfektion ist laut dem Virologen Christoph Steininger von der Med-Uni Wien nicht möglich. Das zum Fall in Japan publizierte Paper ist lückenhaft. Was allerdings schon möglich wäre: eine Doppelinfektion mit zwei unterschiedlichen Viren, also Influenza und Sars-CoV-2.

Zuverlässige Daten zum Coronavirus gibt es hier und hier (in Echtzeit). Diese Informationen stammen von Mitarbeitern des Center for Systems Science and Engineering (CSSE) an der Johns Hopkins University.

Die User "glaucus atlanticus", "latero" und "DasFräuleinDoktor" haben folgende Fragen: Besteht ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe bei Schwangeren, und welche Auswirkungen hat eine Infektion auf Ungeborene? Ist es akzeptabel, mit der U-Bahn in die Arbeit zu fahren?

Antwort: Laut dem US Center for Disease Control and Prevention (CDC) gibt es bislang keine wissenschaftlichen Belege für eine erhöhte Anfälligkeit schwangerer Frauen für Covid-19. Da es nur sehr wenige Erkrankungen in Österreich gibt, es es sehr unwahrscheinlich, sich in der U-Bahn anzustecken, egal ob schwanger oder nicht.

"Salat-sandwich" möchte wissen: Unsere Tochter ist jetzt neun Monate alt. Müssen wir besonders vorsichtig sein? Ist die Krankheit (wie Influenza) für Babys besonders gefährlich?

Antwort: Das Virus scheint für ältere Menschen gefährlicher als für jüngere zu sein. Das ergibt sich aus den Daten der letzten drei Monate. Aus unserer Kenntnislage sind wenige Kinder und Jugendliche betroffen. Bei jüngeren Menschen verläuft die Infektion eher leicht. Sars-CoV-2 ist ein neues Virus, das sich gerade entwickelt hat, deshalb kann niemand seriöse Aussagen oder Prognosen treffen.

Schwerer Verlauf – was bedeutet das für die Betroffenen, möchte "rough_rider" wissen.

Antwort: Mit schwerem Verlauf ist eine Lungenentzündung gemeint, in den schlimmsten Fällen müssen die Betroffenen beatmet werden. Patienten, die keine Lungenentzündung haben, können sich zu Hause auskurieren.

"Ra_Lux" hat folgende Frage: Meine älteste Tochter (8) ist immunsupprimiert, sie hat Morbus Crohn. Gibt es irgendwelche Erfahrungen zu immunsupprimierten Kindern? Oder empfohlenes Vorgehen?

Antwort: Betroffene sollten auf keinen Fall die Immunsuppression einstellen, sagt Infektiologe Steininger. Zur Beruhigung: In Österreich sind nur wenige Erkrankungen bekannt. Das generelle Risiko, sich anzustecken, ist sehr gering. Deshalb ist es nicht empfohlen, eine Therapie abzubrechen.

Ist man besser geschützt, wenn man gegen die normale Grippe geimpft ist, möchte User "TomTom34" wissen. Und: Ist normale Seife beim Händewaschen überhaupt in der Lage, das Virus abzutöten?

Antwort: Influenza und Sars-CoV-2 sind unterschiedliche Virenstämme. Sicher ist: Eine Influenza-Infektion schwächt den Organismus. Deshalb ist auch die Impfung in diesem Fall vorteilhaft. Zur Seife: Sie spült die Viren ab. Da man sich sehr oft unbewusst mit den Händen ins Gesicht greift und das Virus über Augen, Nase und Mund in den Körper eindringt, sind gewaschene Hände eine gute Schutzmaßnahme. (Karin Pollack, Bernadette Redl, 6.3.2020)