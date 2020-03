Sonys Playstation 2 ist bis heute die erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Foto: Sony

Viel Geduld mussten Playstation-Fans vor 20 Jahren aufbringen. Am 4. März 2000 wurde die PS2 in Japan veröffentlicht. Nach dem riesigen Erfolg der ersten Playstation wollte die ganze Welt die Konsole sobald wie möglich in die Finger kriegen. US-Gamer mussten bis zum 26. Oktober 2000 warten, in Europa erschien das Spielgerät erst am 24. November 2000. So manche Hardcore-Fans legten zwischendurch einen Besuch in Japan ein, die begehrte Konsole zu kaufen.

Anfangs eine reine Offline-Konsole

20 Jahre später ist die PS2 die bis dato erfolgreichste Konsole aller Zeiten – obwohl es zur damaligen Zeit bessere Alternativen gab. Segas Dreamcast war dem Sony-Spielgerät überlegen. So wies die Konsole, die 1999 erschien, bereits ein integriertes Modem auf, mit dem man rudimentär online spielen konnte. Die PS2 startete unterdessen als reine Offline-Konsole. Als Microsoft bei der ersten Xbox dann Xbox Live präsentierte, zog Sony dann doch nach. Rückendeckung erhielt die Playstation von EA. Die Spiele des Publishers waren online nur bei Sony nutzbar.

Ganz ohne Festplatte in Europa

Im Gegensatz zur Xbox wurde bei der PS2 auch auf eine Festplatte verzichtet. Sony veröffentlichte erst mit Verspätung ein Speichermedium für das Spielgerät – allerdings nur in den USA und Japan. In Europa musste man auf Speicherkarten setzen, wenn man einen Spielstand sichern wollte. Trotz der geringen Kapazität war diese Peripherie ganz schön teuer, jedoch absolut unverzichtbar. Bei der Playstation 3 verabschiedete man sich dann von dem Relikt aus PS1-Zeiten und verbaute in sämtlichen Ausgaben eine Festplatte.

DVD-Player als Verkaufsargument

Die Playstation 2 erschien auch mit einer recht komplizierten Systemarchitektur, was Entwickler abschreckte. Allerdings hatte Sony ein Trumpf im Ärmel: Die Konsole wies einen DVD-Player auf und konnte die maue Spieleauswahl kaschieren. Mit Erfolg, in Japan wurde die Konsole am ersten Tag fast eine Million Mal verkauft. Zugleich wurden 250 Millionen Dollar in die Kassen des Herstellers gespült. Sony hatte im Vorfeld die richtige Marketingstrategie verfolgt. Schnell war die PS2 ausverkauft.

Neue Zielgruppen und schwache Konkurrenz

Mehr als 158 Millionen Einheiten wurden insgesamt verkauft. Nicht mal Sony selbst konnte diesen Wert mit der PS3 und PS4 übertrumpfen. Zur damaligen Zeit hatte die japanische Firma ein glückliches Händchen bewiesen. Die DVD-Funktion und die Bewerbung von bislang unerreichten Zielgruppen mit Gelegenheitsspielen wie SingStar kurbelten die Verkäufe ordentlich an. Dass sich Sega mit dem Dreamcast 2001 aus dem Markt verabschiedete und Microsoft und Nintendo bei ihren Spielgeräten keinen DVD-Player im Angebot hatten, half ebenso bei dem Erfolg.

Playstation 5 erscheint noch heuer

Bis 2013 wurde die PS2 produziert. Keine andere Konsole wurde länger hergestellt. Mit der PS5 will es Sony nun erneut wissen. Das Spielgerät erscheint Ende 2020. Bislang war der japanische Hersteller recht schweigsam rund um die anstehende Konsole. So wurde nur das Logo veröffentlicht und auch die zugehörige Website zu dem Spielgerät ins Netz gestellt. Die Produktionskosten der Konsole sollen bei 450 Dollar liegen – die PS5 könnte also teurer als die PS4 werden. Die PS2 kostete zum Start übrigens rund 450 Euro. (red, 5.3.2020)