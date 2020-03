Foto: APA

Am 24. März bekommt Netflix starke Konkurrenz. Dann startet das Disney+ auch in Österreich. In anderen Ländern konnte das Streamingangebot bereits Millionen Nutzer überzeugen, vor allem der Star Wars-Western "The Mandalorian" kann überzeugen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Disney+ auch auf Amazon-Geräten wie Fire TV Streaming-Playern, Fire TV Edition Smart-TVs und kompatiblen Fire-Tablets verfügbar sein wird.

Preise

Damit wird es Disney+-Abonnenten zum Start möglich sein, das Angebot auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu nutzen, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs. Die Zusammenarbeit mit Amazon ist durchaus beachtlich, da der Online-Riese mit seinem Prime Video-Angebot ein starker Konkurrent ist.

Disney+ wird derzeit um 59,99 € für ein Jahr angeboten, ab 25. März kostet das Angebot dann 6,99 Euro monatlich oder 69,99 Euro im Jahr. Dabei orientiert sich der Unterhaltungsriese an der Konkurrenz. Die beiden stärksten Konkurrenten mit ihren Basis-Angeboten gleichauf oder leicht darüber (Netflix: 7,99 Euro monatlich, Amazon Prime: 69 Euro im Jahr). (red, 5.3. 2020)