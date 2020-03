"Science Buster" Martin Moder erklärt, warum wir die Genetik in erster Linie zur Behandlung von Krankheiten und nicht zur Verschönerung von Nasen hernehmen werden

Wir werden wohl schon bald sehr viel in Sachen Designerbabys können und es trotzdem nicht tun, glaubt Moder. Foto: Science Photo Library / picturedesk.com

"Edition Zukunft – der Podcast" wird unterstützt von BMW Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: BMW

Höher, schneller, weiter? Nicht nur Spitzensportler wollen immer besser werden. Auch Menschen, die keine Hochleistungen vollbringen, streben immer öfter nach Optimierung. Der Molekularbiologe und bekannte "Science Buster" Martin Moder erklärt im Edition-Zukunft-Podcast, dass es bei solchen Optimierungen hauptsächlich um "die Verhinderung von Leid und das Heilen von Krankheiten" gehe.

Natürlich könnte es theoretisch aber auch dazu genützt werden, Menschen für Marsmissionen fit zu machen oder sie zu Supersoldaten heranzutrainieren. Macht das Sinn? Nein, sagt Moder. Bis dahin überholt einen die Technik sowieso.

Wunsch nach regulärer Fortpflanzung

Moder erklärt, warum es dennoch wichtig ist, dass wir möglichst viel darüber wissen, was theoretisch möglich ist. Können wir etwa Menschen kleiner machen, um nicht so viel klimaschädliche Ressourcen zu verbrauchen? Können, ja. Sollen, nein. Zum Glück machen Menschen nicht immer alles, was technisch auch möglich wäre, ist Moder überzeugt.

Der Buchautor und Mikrobiologe Martin Moder im STANDARD-Gespräch. Foto: Philip Pramer

Auch deshalb fliegen die Menschen nicht massenhaft nach China, um sich Designerbabys vom Fließband produzieren zu lassen. Der "Science Buster" ist überzeugt, dass die dunkelsten Kapitel der Geschichte wie die negative Eugenik deshalb nie mehr zukunftsfähig sind. (red, 6.3.2020)