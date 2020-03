Jurij Rodionov Foto: APA/Gindl

Graz – Der Niederösterreicher Dennis Novak eröffnet am Freitag (15.00 Uhr, live ServusTV) für Österreich das Qualifikationsrunden-Duell des Tennis-Davis-Cups in Graz-Premstätten gegen Uruguay. Der 26-jährige trifft mit Martin Cuevas auf die Nummer zwei der Gäste. Danach bekommt es Jurij Rodionov mit Pablo Cuevas zu tun. Rodionov erhielt von ÖTV-Kapitän Stefan Koubek den Vorzug gegenüber Sebastian Ofner. (APA; 5.3.2020)



Davis-Cup-Qualifikationsrunde 2020:

Österreich – Uruguay

Gespielt wird der Steiermarkhalle in Graz-Premstätten auf Hartplatz

Zuschauer-Kapazität: 5.000

Ball: Dunlop

ATP Referee: Andreas Egli (SUI)

Teams mit aktuellen ATP-Rankings (Einzel/Doppel):

Österreich:

Dennis Novak (85./1.211.)

Sebastian Ofner (162./496.)

Jurij Rodionov (168./334.)

Jürgen Melzer (1.311/35.)

Oliver Marach (-/23.)

Kapitän: Stefan Koubek

Uruguay:



Pablo Cuevas (60./111.)

Martin Cuevas (487./242.)

Franco Ronacadelli (-/2.248.)

Ariel Behar (-/72.)

Francisco Llanes (-/-)

Kapitän: Enrique Perez-Cassarino

Auslosung:

Freitag (15.00):

Novak – M. Cuevas,

Rodionov – P. Cuevas

Samstag (13.00):

Marach/Melzer – Behar/P. Cuevas

Sonntag (15.00):

Novak – P. Cuevas

Rodionov – M. Cuevas

Modus:



Der Sieger der Begegnung ist für das Finalturnier mit 18 Teams vom 23. bis 29. November in Madrid qualifiziert (6 Dreiergruppen). Der Verlierer spielt im September in Play-off um den Klassenerhalt bzw. die Teilnahme an der Qualifikationsrunde 2021.