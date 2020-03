Immer mehr Kontrolltests zuvor positiv auf Covid-19 getesteter Personen kommen negativ zurück.

Wien – Laut einer Modellrechnung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wächst die Zahl der nach einer Covid-19-Erkrankung genesenen Personen global stärker als jene der Neuinfektionen. Das Center for Systems Science and Engineering (CSSE) an der US-Hochschule geht laut den Daten, die auf Angaben nationaler Gesundheitsbehörden basieren, mit Stand Donnerstagnachmittag von etwa 53.600 Personen aus, die nach einer Ansteckung mit der Lungenkrankheit wieder gesund geworden sind.

Zieht man die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) registrierten rund 3.300 Todesfälle und die nun nicht mehr mit dem Erreger infizierten Personen von der Summe aller jemals Angesteckten ab, ergibt das eine aktuelle Erkranktenzahl von gut 39.000 Personen.

Die meisten Genesenen kommen demnach mit mehr als 52.000 Menschen aus China, darunter 40.000 aus der am stärksten betroffenen Region Hubei. Aber auch im Iran gelten 739 zuvor angesteckte Personen als geheilt, in Italien etwa 276, in Japan 43 und in Deutschland 16 ehemalige Patienten. (mcmt, 5.3.2020)