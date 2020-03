Die linke Senatorin Elizabeth Warren schnitt am Super Tuesday schlecht ab und kam auch in ihrem Heimatbundesstaat Massachusetts nur auf Platz drei. Laut US-Medien zieht sie die Konsequenzen

Elizabeth Warren steigt aus dem demokratischen Rennen aus. Foto: AP/Patrick Semansky

Washington – US-Senatorin Elizabeth Warren steigt Medienberichten zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten aus. Die 70-Jährige hatte zwischenzeitlich als eine der chancenreichsten Anwärterinnen gegolten. Der Super Tuesday am Dienstag war allerdings enttäuschend für die linksgerichtete Politikerin ausgegangen: Selbst in ihrem Heimatbundesstaat Massachusetts landete Warren am wichtigsten Vorwahltag der Demokraten nur auf Platz drei.

Am Donnerstag meldeten US-Medien unter Berufung auf ihr Wahlkampfteam, dass Warren beabsichtige, aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur auszusteigen. Sie wolle ihre Entscheidung umgehend bekanntgeben.

Das Rennen bei den Demokraten ist damit zu einem Zweikampf zwischen Bernie Sanders und Joe Biden geworden. Die beiden hatten die Siege am Superwahltag, mit Abstimmungen in 14 Bundesstaaten, unter sich aufgeteilt. Biden gewann in zehn Bundesstaaten, Sanders in seinem Heimatstaat Vermont, in Colorado und Utah. Auch im wichtigen Staat Kalifornien lag er nach Auszählung von 87 Prozent der Stimmen vorne. Dort wurde offiziell jedoch noch kein Sieger ausgerufen.

Das Feld lichtet sich

Sanders versuchte bereits nach Warrens schlechtem Abschneiden am Super Tuesday, sich deren Unterstützung zu sichern. Die frühere Jus-Professorin vertritt ähnliche Positionen wie Sanders: Sie warb im Wahlkampf für eine gesetzliche Krankenversicherung für alle sowie für höhere Steuern für Reiche. Warren hatte sich zudem den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben und wollte die Macht von Großkonzernen beschneiden.

Über längere Zeit war Warren in nationalen Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern weit vorne gelegen. Doch auch in den ersten vier Vorwahlstaaten vor dem Super Tuesday hatte sie nur schwach abgeschnitten.

Mehrere andere Kandidaten waren kurz vor und kurz nach dem Wahltag ausgestiegen, etwa Pete Buttigieg und Michael Bloomberg. Es gibt zwar noch eine andere interne Bewerberin: die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard. Sie hat allerdings keinerlei Chancen auf eine Nominierung. (red, Reuters, APA, 5.3.2020)