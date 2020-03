19.40 REPORTAGE

Re: Geisterdorf in den Pyrenäen Die Bewohner von Jánovas in den aragonischen Pyrenäen wurden gewaltsam von der Regierung enteignet und vertrieben, um Platz zu machen für einen Staudamm. Nun erobern sie sich mit großen Mühen ihre Heimat und Häuser zurück. Bis 20.15, Arte

20.15 ILLUSIONEN

The Tale (USA/D 2018, Jennifer Fox) Das Leben von Filmdozentin Jennifer gerät in Unordnung. Ein wiedergefundener Schulaufsatz zwingt sie dazu, ihre erste Liebesbeziehung in neuem Licht zu sehen. Nach und nach realisiert sie, dass sie mit 13 Jahren missbraucht worden ist. Eine Reise in die Erinnerung einer Frau als investigativer Thriller. Laura Dern stemmt die Rolle wie immer bravourös. Bis 22.05, Arte

20.15ÜBERLEBEN

The Revenant – Die Rückkehrer (USA 2015, Alejandro González Iñárritu) Leonardo DiCaprio geht aufs Ganze. Sein existenzieller Kampf in der Wildnis Montanas gegen Mensch (Tom Hardy) und Grizzlybär brachte ihn auch beim Drehen an die Grenzen. Es hat sich gelohnt: Oscar für den besten Hauptdarsteller. Bis 23.25, ProSieben

Laura Dern muss sich mitten im Leben mit ihrer Vergangenheit als missbrauchtes Kind (Isabelle Nélisse) konfrontieren: "The Tale", 20.15, Arte. Foto: ZDF/ARTE/Kyle Kaplan

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Ein Leben als Hebamme – Geburtshilfe im 17. Jahrhundert Zum Frauentag zeichnet eine inszenierte Doku das Leben der Hebamme Anna Stein im Europa des 17. Jahrhunderts nach, in Zeiten des Hexenwahns. Sie soll abertausenden anonymen Heldinnen der Geschichte, die dem Leben auf die Sprünge halfen, ein filmisches Denkmal setzen. Bis 23.20, ORF 2

23.00 BÜCHER

Das Literarische Quartett Die einst legendäre Bücherdebatte in neuer Konstellation: Schriftstellerin Thea Dorn als alleinige Gastgeberin diskutiert mit Radiojournalistin Marion Brasch, der österreichischen Bestsellerautorin Vea Kaiser (Blasmusikpop) und dem Verleger Jakob Augstein. Bis 23.45, ZDF

23.15 SATIRE

Was gibt es Neues? Bei Oliver Baier raten Andreas Vitásek, Eva Marold, Gery Seidl, Florian Scheuba und Viktor Gernot.

Bis 23.45, ORF1

23.20 HEIMAT

Die Hebamme – Auf Leben und Tod (D/Ö 2010, Dagmar Hirtz) Ein Tiroler Bergdorf um 1813. Als ihre jüngere Schwester unehelich schwanger wird, flieht Hebamme Rosa mit Anna in die Stadt, um in der neugegründeten Gebäranstalt des Medizinalrates Jakob Aigner zu arbeiten. Dort stellt sie fest, dass die Schwangeren häufig dem Kindbettfieber zum Opfer fallen. Brigitte Hobmeier gefällt als Tiroler Hebamme, die mit der Kirche und der Schulmedizin in Konflikt kommt. Bis 0.50, ORF2

0.00 SATIRE

Bösterreich Sehen Sie Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader im Rausch der Rollen: ORF- Comedy aus dem Jahr 2014, im deutschen Nischenprogramm spätnachts in Massen zu nachzusehen. Bis 4.25, One (Eins Festival)

(fid, 6.3.2020)