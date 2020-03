Die meisten Verstöße stellte der Presserat 2019 bei "Österreich" und "Oe24" fest. Foto: fid

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag

Presserat: "Österreich/Oe24" überholt "Krone" bei Verstößen gegen Ehrenkodex – Jeannée über "kranke" Conchita, Flüchtlinge als "Ratten", Videos von Tötung mit Schwert, Dopingvideo und Reporter als vermeintlicher Polizist als Verstoß beurteilt

Serienreif-Podcast: Modezukunft oder fade Show: "Next in Fashion" sucht den Superdesigner – Hier soll erfunden werden, was die Mode weiterbringt. Das gelingt zum Teil. Aber ist es deswegen gutes Fernsehen?

Maria Ressa drohen für kritischen Journalismus auf den Philippinen Jahrzehnte Gefängnis – Facebook als Waffe: Rodrigo Dutertes Regime versucht die Journalistin und ihr Medium "Rappler" zum Schweigen zu bringen

Der große Auftritt der Virologen: "Meryns Sprechzimmer" zu Corona – Die Fernseh-Ordination fällt durch Gründlichkeit auf – und durch Meryns Nesteln am Knopf im Ohr

"Menschenversuch": Ozzy hat "The Osbournes" angeblich nie gesehen – Die Show lief auf MTV. In ihr wurde das Alltagsleben der Osbournes thematisiert

Lachen über das eigene Versagen: "Quarter-Life Crisis" auf Netflix – Die Kabarettistin Taylor Tomlinson sieht die Zwanziger als prägend: "Das ist die Zeit, um Müll aus dem See zu fischen, bevor er zufriert"

"Her Story": Acht prominente Frauen erzählen ihre Geschichte bei Sky – Mit Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, Köchin Sarah Wiener oder Moderatorin Barbara Schöneberger – ab Herbst als einstündige Dokus

Händlermesse Mip TV in Cannes fällt wegen Coronavirus aus – Europas größte Messe für Fernsehproduktionen hätte Ende März in Cannes stattfinden sollen

