Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan (li.) wurde am Donnerstag von Wladimir Putin in Moskau empfangen. Foto: AP / Pavel Golovkin

Dass es schwere Verhandlungen werden würden, hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow bereits im Vorfeld des Teffens zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem türkischen Amtskollegen Tayyip Erdogan prognostiziert. Die Anspannung war dann auch beiden Staatsführern anzumerken: Während Putin in seinen einleitenden Worten Erdoğan einerseits sein Beileid zum Tod der türkischen Soldaten aussprach, ihm aber andererseits indirekt im gleichen Atemzug die Verluste auf syrischer Seite vorhielt, rieb sich der Kremlchef ständig die Hände – Anzeichen von Stress. Erdoğan wiederum krallte sich fast in seinem Sessel fest.

Beide wissen, worum es geht: In Syrien sind die Gefechte jüngst massiv eskaliert. "Wir müssen unbedingt miteinander reden, damit sich das a) nicht wiederholt und b) die russisch-türkischen Beziehungen dadurch nicht in die Brüche gehen", konstatierte Putin.

"Die ganze Welt schaut heute hierher"

Erdoğan seinerseits verwies angesichts der sich zuspitzenden Flüchtlingskrise nach Öffnung der türkischen Grenzen Richtung EU auf die internationale Bedeutung des Treffens "Die ganze Welt schaut heute hierher", sagte er. Und tatsächlich ist eine Absprache zwischen Russland und der Türkei über das weitere Vorgehen in Syrien zumindest für die EU von enormer Bedeutung.

Aber auch Moskau und Ankara können sich eine Ausweitung des Konflikts eigentlich nicht leisten. Vor allem die Türkei ist wirtschaftlich von Russland abhängig: Russische Touristen sind von ebenso großer Bedeutung für das türkische BIP wie türkische Tomaten in russischen Supermärkten. An der Realisierung des Atomkraftwerks Akkuyu an der Mittelmeerküste sind beide Staaten interessiert ebenso wie an der Gaspipeline Turkstream durch das Schwarze Meer.

Syrien als Sprengsatz

Erdoğan versuchte, eben auf diese wirtschaftliche Komponente bei Beginn der Gespräche abzuheben, doch auf einen orientalischen Basarhandel wird sich der Kreml in Syrien nicht einlassen. Zumal sich Moskau in der besseren Position sieht – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Denn seit dem Beginn der russischen Bombardements vor fünf Jahren hat sich die Lage in Syrien grundsätzlich zugunsten Assads gewandelt. Drohte dem syrischen Staatschef damals der Kontrollverlust über sein Land, so steht seine Armee nun vor der Rückgewinnung der letzten aufständischen Gebiete, in die sich die Rebellen zurückgezogen, als diese – wie Idlib – zur Deeskalationszone erklärt wurden.

Die Russen werfen der Türkei vor, ihre Verpflichtungen aus den bisherigen Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben. Ankara habe die Aufgabe gehabt, die Terroristen in Idlib zu entwaffnen, stattdessen seien türkische Einheiten mit den dortigen Milizen verwachsen, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium.

Während Erdoğan Assad für die Tötung türkischer Soldaten bluten lassen will, macht Moskau für die jüngste Eskalation allein Ankara verantwortlich. Bereits zu Beginn der Verhandlungen machte Putin seinen Standpunkt diplomatisch verklausuliert deutlich, indem er seine Beileidsbekundung in die Mahnung verpackte, dass über den Standort der Türken "niemand, auch nicht die syrischen Soldaten" informiert worden seien.

Immer wieder "Terroristen"

In den Reportagen des russischen Fernsehens nimmt der Gebrauch des Begriffs "Terrorist" in Bezug auf die bewaffneten Gegner Assads in Idlib inflationär zu und wird teilweise auch auf die türkischen Einheiten in der Region übertragen.

Strategisch könnten die Interessen der russischen und türkischen Führung in Syrien nicht weiter auseinanderliegen: "Russland will um jeden Preis das Regime von Bashar al-Assad erhalten, denn wenn er stürzt, bedeutet dies ein Fiasko für die gesamte Nahostpolitik des Kremls", sagte der Moskauer Nahostexperte Alexej Malaschenko dem STANDARD. Die Türkei wiederum ziele auf den Sturz Assads, um mehr Einfluss in Syrien zu gewinnen und die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen. "Die Region Idlib ist hier von prinzipieller Bedeutung, weil sich hier die islamistische Opposition zu Assad konzentriert", meint Malaschenko. Eine Einigung in Moskau sei daher allenfalls ein "befristeter Konsens", so der Politologe.

Dass auch eine solche Lösung schwer zu finden ist, zeigen die Verhandlungen in Moskau. Drei Stunden dauerten die Vieraugengespräche zwischen Putin und Erdoğan, dann wurden die Delegationen – der türkische Präsident hatte unter anderem seine Außen- und Verteidigungsminister mitgebracht – hinzugezogen. Doch auch bei Redaktionsschluss hatten sich beide Seiten offenbar noch nicht auf eine gemeinsame Erklärung zu Syrien einigen können. (André Ballin aus Moskau, 5.3.2020)