Der Publikumsmagnet Holmenkollen wird heuer nicht die Massen anziehen. Foto: APA/AFP/NTB scanpix/LISE ASERUD

Oslo – Die Weltcup-Bewerbe der Langläufer, Skispringer und Nordischen Kombinierer am Wochenende in Oslo werden ohne Zuschauer stattfinden. Diese Maßnahme der norwegischen Behörden als Folge der Coronavirus-Krise gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Donnerstag bekannt. (APA, 5.3.2020)