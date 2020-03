Die Opec will als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen die Ölförderung kürzen. Am Donnerstag stieg die Zahl der infizierten Österreicher auf 44

Schutzmasken sind seit Ausbruch der Corona-Epidemie rar geworden. Foto: EPA / RITCHIE B. TONGO

Am Donnerstagabend stieg die Zahl der infizierten Österreicher auf 44, erste Patienten gelten als wieder geheilt.

Die Opec will mit einer drastischen Drosselung ihrer Ölförderung auf die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus reagieren. Russland muss noch zustimmen.

Das österreichische Außenministerium sprach eine volle Reisewarnung für den Iran und Südkorea aus. In dem ostasiatischen Staat stieg die Zahl der Infektionen auf 6.000.

In Frankreich infizierte sich ein Parlamentarier mit dem Virus, er liegt auf der Intensivstation.

Der Kampf gegen das Coronavirus beschäftigt am Freitag Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und seine EU-Kollegen bei einem weiteren Sondertreffen in Brüssel. Ziel ist eine enge Koordination, zumal sich die neue Krankheit Covid-19 in Europa ausbreitet. Bis Donnerstagabend waren nach Angaben der EU-Behörde ECDC rund 4.200 Infektionen registriert. Davon betrafen mehr als 3.000 Fälle Italien, in Österreich waren es bis Donnerstagabend 44 bestätigte Infektionsfälle. Außerdem wurden die ersten österreichischen Patientin wieder geheilt. In Südkorea stieg die Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen auf mehr als 6.000.

Auf die wirtschaftlichen Folgen des neuen Coronavirus will das Ölkartell Opec mit einer deutlichen Kürzung der Rohölförderung reagieren. Die zuständigen Minister der 14 Mitgliedsstaaten machten am Donnerstag in Wien deutlich, dass sie eine Kürzung um 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag bis Jahresende anstreben.

Russland entscheidet

Eine Million Barrel pro Tag sollen dabei die Opec-Länder einsparen, die weiteren 500.000 Barrel die zehn Kooperationspartner, darunter Russland. Ob die Partner zustimmen, ist noch ungewiss. Der Ball liegt nun vor allem bei Russland. Am Freitag wird in der "Opec+"-Runde weiter verhandelt.

Eine Zusammenfassung der Entwicklungen in Österreich vom Donnerstag in der "ZiB Nacht". ORF

Die angestrebte Kürzung entspräche rund 1,5 Prozent der weltweiten Rohölproduktion und wäre ein deutliches Signal des "Opec+"-Verbundes, der bereits seit drei Jahren versucht, den Ölpreis mit Förderlimits zu stabilisieren. Zunächst hatten sich die Opec-Staaten auf eine Kürzung nur bis Ende Juni verständigt, erst am späten Donnerstagabend einigte man sich in Verhandlungen nach der eigentlichen Sitzung darauf, den Strategievorschlag auf das gesamte Jahr 2020 auszuweiten.

Auswirkungen schwer prognostizierbar

Erst Anfang Dezember 2019 hatten die 24 Länder eine Kürzung um insgesamt 2,1 Millionen Barrel im Vergleich zu Oktober 2018 beschlossen – vor allem die Verbreitung des neuartigen Coronavirus ließ in der Folge aber jegliche Wirkung verpuffen. Die Opec produziert derzeit rund 28,9 Millionen Barrel Öl pro Tag, gemeinsam mit den zehn Kooperationspartnern sind es rund 45 Millionen Barrel täglich.

Denn trotz des neuen Limits und zusätzlicher Produktionsausfälle in Libyen ist Öl seit Jänner deutlich billiger geworden: Zum Jahreswechsel lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei mehr als 65 US-Dollar, am Donnerstagmorgen stand er dagegen unter 52 US-Dollar (46,74 Euro). Auch die Ankündigung zur erneuten Förderkürzung am Donnerstag ließ den Preis zunächst nicht klettern. Eine Auswirkung der Opec-Beschlüsse etwa auf die Benzinpreise lässt sich damit nur schwer vorhersagen.

Volle Reisewarnung für Südkorea und Iran

In China ist die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 weiter gestiegen: Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Freitag mitteilte, kamen im Vergleich zum Vortrag 30 Opfer hinzu. 29 Todesfälle wurden in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Insgesamt sind bisher mehr als 3000 Menschen in China an dem Erreger gestorben. Chinas Umweltministerium hat angekündigt, die Umweltprüfungen für "dringend benötigte" Projekte zum Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie auszusetzen.

In Südkorea stieg die Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen auf mehr als 6.000. In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo die Lungenkrankheit Covid-19 Ende Dezember zuerst ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionsfälle gemeldet. Das österreichische Außenministerium setzt die Sicherheitsstufe für Südkorea wie auch für den Iran auf die höchste Stufe hinauf – das bedeutet eine volle Reisewarnung.

Frankreich stark betroffen

In Europa ist Frankreich nach Italien und vor Deutschland das am stärksten von dem neuartigen Erreger betroffene Land in der EU. Auch ein Abgeordneter der französischen Nationalversammlung infizierte sich mit dem neuartigen Virus. Der Parlamentarier befindet sich im Krankenhaus auf der Intensivstation. Italien schloss am Donnerstag seine Schulen und Universitäten im ganzen Land. (APA, 6.3.2020)