Durch das Video hätte die Öffentlichkeit die Integrität des Ex-Politikers Johann Gudenus prüfen können, so das OGH. Foto: Spiegel / Sueddeutsche Zeitung, Screenshot

Wien – Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die vom Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus erwirkte einstweilige Verfügung gegen den Ibiza-Anwalt R. M. zum größten Teil ersatzlos aufgehoben. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit der Meinungsfreiheit, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist.

Die Veröffentlichung des Videos war ein "außergewöhnlich großer Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse", so das Gericht. So hätte die Öffentlichkeit die Integrität und das Verantwortungsbewusstsein von Gudenus als Politiker prüfen können. Dies teilten die beiden Rechtsvertreter des Ibiza-Anwalts, Andreas Frauenberger und Richard Soyer, am Donnerstagmorgen in einer Aussendung mit.

Laut der Anwälte habe das Gericht das vorläufige Verbot aufrechterhalten, von Gudenus Ton- und Bildaufnahmen herzustellen, wenn sich dieser nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Ob die Aufnahmen des Videos in der Finca rechtmäßig waren, muss erst im Hauptverfahren entscheiden werden. (fsc, lalo. 6.3.2020)