"The Last Of Us" kommt als HBO-Serie. Foto: Sony

The Last Of Us wird verfilmt. Nach dem großen Erfolg der Witcher-Serie soll das nächste Game auf den Fernsehbildschirmen landen. Neil Druckmann von Spieleschmiede Naughty Dog und Chernobyl-Erfinder Craig Mazin sind für die Umsetzung verantwortlich. Auftraggeber ist der US-Fernsehsender HBO, der mit HBO Go eine eigene Streamingplattform im Angebot hat.

PlayStation

Sony auch an Umsetzung beteiligt

Sony Picture Televisions und Playstation Productions sind ebenso an der Serie beteiligt. Das Spiel erschien im Jahr 2013 als Exklusivtitel für die PS4. Noch heuer kommt die Fortsetzung für die Konsole. Das Action-Adventure gilt bei vielen Spielern als eines der besten Games in der jüngsten Vergangenheit. Dementsprechend groß sind die Erwartungen für The Last Of Us 2 und noch auch die HBO-Umsetzung.

Schauspieler noch unbekannt

Die Serie soll die Ereignisse des ersten Teils schildern, wie The Hollywood Reporter berichtet. Wer Joel und Ellie spielt, ist bis dato nicht überliefert. Die Synchronsprecher der beiden kommen aufgrund ihres Aussehens eher nicht in Frage. Laut dem Bericht des Mediums sollen auch Ausschnitte aus dem zweiten Teil nacherzählt werden. The Last Of Us 2 erscheint nach einer Verschiebung nun am 29. Mai 2020.

HBO

Viel Lob für HBO-Serie "Chernoybl"

Chernobyl gilt als einer der besten Serie im vergangenen Jahr. In mehreren Episoden wird die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 nacherzählt. Die Serie stützt sich größtenteils auf reale Gegebenheiten. Protagonist ist der Wissenschafler Waleri Legassow, der nach dem katastrophalen Unfall zum Sündenbock ausgemacht wird. Bei der IMBD hält die Serie aktuell bei 9,4 von zehn erreichbaren Punkten.

PlayStation

Meisterwerk "The Last Of Us"

Ähnlich beliebt ist auch The Last Of Us, das bei IMDB 9,8 von zehn Punkten hält und von vielen Rezensenten als Meisterwerk eingestuft wurde. Erzäht wird bei dem Action-Adventure die Geschichte des Texaners Joel und der jungen Ellie, die gemeinsam durch die postapokalyptische USA ziehen. Die Menschheit ist zerfallen – ein Pilz hat dazu geführt, dass die meisten Menschen zu Mutanten wurden, deren Körper nach und nach verfällt. (dk, 6.3.2020)