Infolge des Coronavirus sind die Ankünfte von Gästen aus Asien auch in Österreich stark zurückgegangen. Die Stadthotellerie leidet zudem unter Absagen oder Verschiebung von Kongressen und Meetings. Betroffene Hotels sollen nun durch Haftungen der Republik rasch zu günstigen Überbrückungskrediten kommen. Foto: apa/fohringer

Wien – Bis vor zwei Wochen war das Coronavirus für Österreichs Tourismus noch in weiter Ferne. Inzwischen fährt die Branche auch hierzulande im Krisenmodus. Den verschiedenen Hilferufen trägt die Regierung nun Rechnung, indem sie für dringend benötigte Überbrückungskredite die Haftung übernimmt. Geplant ist ein Haftungsrahmen von 100 Millionen Euro, beschlossen werden soll das Ganze kommenden Mittwoch im Ministerrat.

Ziel sei es, betroffenen Tourismusbetrieben – die Branche hat unter den Auswirkungen des Coronavirus derzeit am meisten zu leiden – schnell und unbürokratisch zu helfen, sagten Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer bei der Vorstellung des Maßnahmenpakets am Freitag. Zugeschnitten sind die Hilfen auf eigentümergeführte Hotel- und Gastbetriebe, kleine Reise- und Kartenbüros. Internationale Kettenhotels sind davon ausgenommen.

10.000 bis 500.000 im Einzelfall

Abwickelnde Stelle wird die Tourismusbank ÖHT sein. Deren Chef Wolfgang Kleemann ist gerade dabei, in Zusammenarbeit mit Vertretern der Tourismusbranche und des Bankensektors die Kriterien festzuzurren. Gedacht wird im Einzelfall an Haftungsübernahmen für Kredite zwischen 10.000 und 500.000 Euro. Damit soll den Betrieben die nötige Liquidität zur Bezahlung der Fixkosten inklusive Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Angepeilt wird ein Zinssatz von unter zwei Prozent, wobei die im Zuge der Haftung anfallenden Gebühren im Ausmaß von insgesamt 1,8 Prozent der Kreditsumme von der Republik getragen werden. Als Laufzeit sind drei Jahre im Gespräch, wobei das erste Jahr rückzahlfrei sein soll.

Das Ausmaß des Betroffenseins in der Branche sei sehr unterschiedlich und abhängig davon, auf welche Gästegruppen sich einzelne Hotels spezialisiert hätten, sagte Köstinger. Nächste Woche soll es einen runden Tisch mit Vertretern der Branche geben, um die aktuelle Situation zu bewerten.

Haftungsrahmen nur für Neukredite

Der Haftungsrahmen gilt dezidiert nur für Neukredite, für die ein substanzieller Umsatzrückgang aufgrund des Coronavirus nachgewiesen werden kann, speziell aufgrund ausbleibender Gästen aus China, Südkorea, Japan oder Italien. Als Kriterium ist eine Umsatzabweichung von mindestens 15 Prozent zur gleichen Periode im Vorjahr im Gespräch. Für laufende Kredite, deren Rückzahlung aufgrund des Geschäftseinbruchs schwierig werden könnte, soll das bereits bestehende Instrument der Top-Restrukturierung zum Einsatz kommen.

Die erste Hilfestellung in Sachen Corona wird es wohl für einen Betrieb in Obertauern geben, der wegen eines Corona-Verdachtfalls behördlich gesperrt wurde und dessen 18 Mitarbeiter zur Quarantäne im Hotel vergattert wurden.

Stadthotellerie besonders betroffen

Besonders betroffen ist derzeit die Stadthotellerie, die besonders unter der Stornierung oder Verschiebung von Firmenmeetings und Kongressen leidet.

Petra Nocker-Schwarzenbacher, oberste Touristikerin in der Wirtschaftskammer, begrüßte die Initiative der Regierung als "ersten wichtigen Schritt". 85 Prozent der Hotels und Gastbetriebe in Österreich sind familiengeführt, am Land 95 Prozent. (Günther Strobl, 6.6.2020)