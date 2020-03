In dieser Galerie: 2 Bilder Rauchschwaden treffen nun nicht nur Flüchtlinge, sondern auch griechische Grenzbeamte. Foto: AP / Giannis Papanikos Menschen harren im Grenzgebiet aus. Foto: APA / AFP / LOUISA GOULIAMAKI

Kastanies/Wien/Belgrad – An der griechischen Ostgrenze zur Türkei bleibt die Lage angespannt. Freitagfrüh lag der Grenzposten Kastanies zwischenzeitlich in Schwaden von Tränengas, das von der türkischen Seite aus über die Grenze geschossen wurde, wie Bilder des griechischen Fernsehsenders Skai zeigten. Griechische Sicherheitskräfte versuchten, die Chemikalien mit Wasser wegzusprühen.

Die Sorge der Griechen gilt derzeit vor allem der Ankündigung des türkischen Innenministers Süleyman Soylu vom Vortag, 1.000 Polizisten an die Grenze zu Griechenland zu schicken, um sogenannte "Push-backs" von Migranten zu verhindern. Die Türkei hält angesichts der Eskalation in Syrien zudem eine Öffnung ihrer Grenze für Flüchtlinge aus der nordsyrischen Krisenregion Idlib für möglich. Auch diese Flüchtlinge könnten dann weiter in die EU gelangen, hatte Soylu am Donnerstag gesagt.

Kurz warnt erneut vor Aufnahme

Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Samstag verkündet hatte, die Grenzen zur EU seien für Flüchtlinge offen, hatten sich Tausende auf den Weg dorthin gemacht. Griechenland hält die Grenzen jedoch geschlossen. Somit erfüllt Griechenland indirekt auch den Wunsch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Dieser warnte erneut vor einer Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten an der griechisch-türkischen Grenze. Es werde nicht bei den 13.000 bleiben, sagte Kurz. "Dann werden es bald Hundertausende und später vielleicht Millionen sein", wird Kurz in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und ihrer französischen Partnerzeitung "Ouest-France" zitiert.

ORF

Für Kurz steht bereits fest: "Die Menschen, die jetzt an dieser Grenze ankommen, sind ja größtenteils nicht Flüchtlinge, die aus dem syrischen Kriegsgebiet fliehen." Diese Menschen haben kein Recht auf Asyl in Griechenland, denn sie werden in der Türkei nicht verfolgt." Sie würden von Erdoğan ausgenutzt und instrumentalisiert, um Druck auf die EU zu machen. "Dieses Spiel dürfen wir nicht mitspielen", sagte Kurz.

Serbien bereitet sich vor

Sollte Griechenland seine Grenze nicht schützen, kündigte der Kanzler Grenzschutz innerhalb Europas an. Unterstützung erhielt er indirekt von Serbien. Das Land teilte am Freitag mit, dass es sein Grenze zu Nordmazedonien "hermetisch" schließen werde, falls es zu einem größeren Flüchtlingsstrom komme. Wie die Tageszeitung "Vecernje novosti" am Freitag berichtete, hat Präsident Aleksandar Vučić eine entsprechende Anweisung an Streitkräfte, Polizei und den Geheimdienst BIA erteilt.

Der türkische Botschafter Ceyhun (re.) und der EU-Abgeordnete Mandl (ÖVP) über die Frage, ob man Flüchtlinge aufnehmen sollte. DER STANDARD

Der serbische Präsident habe sich vorbeugend zu diesem Schritt entschlossen, vor allem der nationalen Sicherheit Rechnung tragend, berichtete das Blatt. Serbien werde nicht zum "Parkplatz für Flüchtlinge" werden, unterstrich Vučić dieser Tage wiederholt.



Auch die EU-Außenminister beraten am heutigen Freitag über die Situation an den Außengrenzen. Ein Krisentreffen in Zagreb war kurzfristig angesetzt worden, nachdem sich die Lage in der syrischen Provinz Idlib zuletzt immer weiter verschärft hatte. (APA, 6.3.2020)