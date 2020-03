Wer die Akkulaufzeit verlängern will, sollte sich ansehen, welche Apps besonders viel Strom fressen. Foto: STANDARD/Pichler

Die Akkus werden größer, die Stromsparmodi ausgereifter, und trotzdem kommen viele Smartphone-Nutzer nur gut einen Tag mit einer Akkuladung durch. Ein britisches Vergleichsportal hat sich nun angesehen, welche Smartphone-Apps besonders viel Energie benötigen. Ein Grund, die Apps zu deinstallieren, ist das allerdings nicht.

Viele Berechtigungen

Was die Apps so energiezehrend macht, sind laut dem Portal Uswitch die vielen Berechtigungen, die man ihnen erteilen muss. Um zu funktionieren, benötigen Apps je nach Art beispielsweise Zugriff auf den Standort, die Kamera oder das WLAN. Daher saugen die Apps teilweise auch im Hintergrund den Akku leer.

Uswitch hat 50 Apps dahingehend analysiert, welche und wie viele Berechtigungen sie verlangen – und daraus die Stromfressliste erstellt. Die Top Ten sind demnach: Google, Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp, Amazon Alexa, Gmail, Uber Taxi, Waze, Chrome und Youtube Music.

Keine ultimative Liste

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Google-App und Facebook auf dem Smartphone eines Nutzers tatsächlich jene Apps sind, die den meisten Strom verbrauchen und eine Deinstallation daher deutlich die Akkulaufzeit verlängert. Denn einerseits muss man den aufgezählten Anwendungen nicht unbedingt sämtliche Berechtigungen erteilen. Andererseits hängt es auch vom individuellen Verhalten der Nutzer ab, welche App die meiste Energie braucht. Wer häufig Videos streamt oder Games spielt, wird dafür mehr Strom benötigen als für einen seltener genutzten Facebook Messenger.

Wer auf seinem eigenen Smartphone nachsehen will, welche Apps tatsächlich die meiste Energie benötigen, kann in den Einstellungen nachsehen. Unter iOS gibt es dafür den Menüpunkt "Batterie". Unter Android findet man die Informationen in den Einstellungen unter "Akku".

Tipps für längere Laufzeit

Das Portal gibt außerdem Tipps, wie man die Laufzeit erhöhen kann. Dazu gehören etwa das richtige Aufladen des Geräts, um den Akku zu schonen, Bluetooth und WLAN bei Nichtnutzung ausschalten, die Displayhelligkeit verringern, den Vibrationsmodus ausschalten, Stromsparmodi einschalten, GPS deaktivieren oder – wie bereits erwähnt – Hintergrundaktivitäten unterbinden. Und zu guter Letzt: den Akku tauschen lassen, wenn es nicht mehr anders geht. (red, 10.3.2020)