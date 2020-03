Stephen Curry ist zurück. Foto: APA/AP Photo/Jeff Chiu

San Francisco – Basketball-Superstar Stephen Curry hat am Donnerstag in der NBA sein Comeback nach mehr als vier Monaten Verletzungspause gegeben. Der 31-Jährige von den Golden State Warriors kam im ersten Spiel nach dem Bruch seiner linken Hand Ende Oktober auf 23 Punkte, sieben Rebounds und sieben Assists. Sein Team unterlag in einer Neuauflage des Vorjahresfinales zu Hause Meister Toronto Raptors mit 113:121.

Die Raptors fixierten durch den Sieg in San Francisco die Play-off-Teilnahme. Im Mittelpunkt aber stand Curry, der unter anderem mit einem spektakulären Assist hinter dem Rücken überzeugte. "Er schaut genauso aus wie immer", meinte Warriors-Trainer Steve Kerr. Ohne den zweimaligen Liga-MVP, der insgesamt 58 Spiele verpasste, ist sein Team als Schlusslicht der Western Conference bereits aus dem Play-off-Rennen. Die zweitplatzierten Los Angeles Clippers dagegen landeten mit einem 120:105 bei den Houston Rockets ihren sechsten Sieg in Serie. (APA; 6.3.2020)

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag:

Charlotte Hornets – Denver Nuggets 112:114

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 105:120

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 108:125

Golden State Warriors – Toronto Raptors 113:121