Entlang der wichtigen Verbindungsstraße M4 soll ein Sicherheitskorridor eingerichtet werden. Foto: APA / AFP / OMAR HAJ KADOUR

Idlib – Weniger als zwölf Stunden nach Beginn einer Waffenruhe werden aus der syrischen Provinz Idlib neue Kämpfe gemeldet. Bei Gefechten zwischen syrischen Regierungstruppen und Kämpfern einer islamistischen Rebellengruppe seien 15 Menschen getötet worden, teilte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit.



Russland und die Türkei hatten sich als Schutzmächte der syrischen Regierung einerseits und der Rebellen andererseits am Donnerstagabend auf eine neue Waffenruhe für Idlib geeinigt. Der Einigung waren zähe Verhandlungen vorausgegangen. Sie trat um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft. Die Türkei hat in der Region eigene Truppen im Einsatz, die in den vergangenen Tagen mit den Regierungstruppen zusammengestoßen waren.

EU-Außenminister verhalten optimistisch

Die EU-Außenminister zeigten sich vor einem Krisentreffen Freitag in Zagreb vorsichtig optimistisch, dass das Abkommen positive Auswirkung auf die Versorgung der Flüchtlinge in der Region haben könnte. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht "ein vorsichtiges Hoffnungszeichen".

"Das ist zunächst mal zu begrüßen, was da beschlossen worden ist zwischen Russland und der Türkei", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas dem Deutschlandfunk. "Ich gehe davon aus, dass mit dieser Vereinbarung auch die Voraussetzung dafür geschaffen worden ist, dass den Menschen geholfen werden kann und dass die internationale Staatengemeinschaft dafür jetzt auch Angebote machen muss".

Syrische Rebellen skeptisch

Die Rebellen in Syrien reagierten auf die Waffenruhe mit Skepsis. "Wir vertrauen der russischen Seite und den Gangs des (syrischen Präsidenten Bashar) al-Assad nicht", erklärte der Sprecher des Rebellenbündnisses Nationale Befreiungsfront, Naji Mustafa, am Freitag.

"Wir erwarten, dass diese Milizen die Waffenruhe verletzen, wie sie es bei früheren Waffenruhen gemacht haben", fügte er hinzu. Auch der Sprecher der oppositionellen Syrischen Nationalarmee, Youssef Hammoud erklärte, er glaube nicht, dass Russland in der Lage sei, seine Versprechen und Verpflichtungen einzuhalten. "Die Waffenruhe wird nicht halten", sagte er. Da in der Region weiterhin "Terroristen des Regimes" präsent seien, könnten auch die Vertriebenen nicht in ihre Heimatorte zurückkehren. Nur dann hätte ihr Leiden aber ein Ende.

Seit Anfang Dezember sind in der Region fast eine Million Menschen vor den Kämpfen und den heranrückenden Regierungstruppen geflohen. Hilfsorganisationen sprechen von einer humanitären Katastrophe, weil sie es nicht mehr schaffen, die Menschen ausreichend zu versorgen. Schon früher wurden mehrfach Waffenruhen für die umkämpfte Region vereinbart, die jedoch nicht hielten. (APA,6.3.2020)