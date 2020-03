Hurra, bald ist Wochenende! Um den Endspurt zu meistern gibt es noch die aktuellsten Nachrichten aus Web und Games. Ein Heidelberger hat die Panik um den Coronavirus früh vorhergesehen und investierte massiv in Gesichtsmasken, die er nun teuer vertreibt. "The Last of Us" wird von der "Game of Thrones"-Schmiede HBO verfilmt und Samsungs Galaxy Buds+ gelten nun als echte iPhone-Killer. Wir wünschen gute Lektüre!





[Panik] Wie ein 24-Jähriger mit der Panik wegen des Coronavirus Millionen verdient

[Games] Nach "Witcher"-Erfolg: "The Last Of Us" wird von "Chernobyl"-Erfinder verfilmt

[Innovationen] Samsungs Galaxy Buds+ nun "echte AirPods-Killer" für iPhones

[Games #2] Spiel lahmgelegt: Youtuber vergiftete sämtliche Bewohner von "Skyrim"

[Erfolg] 140 Stunden Spielzeit: YouTuber spielte "Pokémon" durch, ohne einmal getroffen zu werden

[Ranking] Python erstmals unter den drei populärsten Programmiersprachen