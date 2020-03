Der nächste Rover der US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen offiziellen Namen: Perseverance, auf Deutsch Ausdauer. Den Namen hat ein Schüler aus dem US-Bundesstaat Virginia vorgeschlagen, der am Wettbewerb "Name the Rover" der US-Weltraumbehörde teilgenommen hatte. 28.000 Vorschläge von Schülern seien eingegangen, wie Nasa-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen mitteilte. Perseverance treffe den Geist der Mission besonders gut.

Künstlerische Darstellung des Rovers Perseverance auf dem Mars. Illustration: NASA/JPL-Caltech

Der Rover soll Ende Juli oder Anfang August ins All starten und voraussichtlich im Februar 2021 im Jezero-Krater landen. Die Region gilt als geologisch interessant, aufgrund zahlreicher Klippen und Steinbrocken aber auch herausfordernd. Die Nasa rüstete den "ausdauernden" Rover deshalb unter anderem mit besonders strapazierfähigen Reifen und einer ausgefeilten Navigationssoftware aus.

Unwegsame Spurensuche

Perseverance soll nach Spuren einstiger Bewohnbarkeit unseres Nachbarplaneten suchen und neue Details über dessen geologische Geschichte ans Licht bringen. Die Missionen soll auch Bodenproben entnehmen, die im Rahmen einer möglichen späteren Mission zurück zur Erde gebracht werden könnten.

Ob auch der europäisch-russische Rover Rosalind Franklin (Mission Exomars) wie geplant im Sommer zum Mars starten kann, ist nach Problemen mit dem Fallschirmsystem noch ungewiss. Eine Entscheidung von Esa und Roskosmos wird für 12. März erwartet. Auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate planen 2020 Flüge zum Mars: China will mit dem kleinen Rover Huoxing-1 auf dem Roten Planeten landen, die Vereinigten Arabischen Emirate planen, den Orbiter Hope in eine Marsumlaufbahn zu bringen. (dare, APA, 6.3.2020)