Die Zentrale der Casinos Austria bleibt weiterhin in Österreich. Wichtige Entscheidungen werden ab sofort zwischen Sazka und Öbag abgestimmt. Foto: Casinos Austria AG

Rien ne va plus – die Verhandlungen und ebenso die Spekulationen rund um die Zukunft der Casinos Austria haben ein Ende. Die österreichische Staatsholding Öbag und die tschechische Sazka-Gruppe haben sich geeinigt, wie mit den Unternehmensanteilen des Glücksspielriesen Novomatic verfahren werden soll.

Wie sich bereits Mitte der Woche abzeichnete, haben sich die beiden größten Aktionäre auf einen Syndikatsvertrag verständigt. Der STANDARD berichtete. Ebenso soll die Casinos-Zentrale in Österreich bleiben und die Öbag darf sowohl Aufsichtsrats- als auch Vorstandschef nominieren. Das gaben Öbag-Chef Thomas Schmid und der Geschäftsführer der Sazka, Robert Chvátal, am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Künftig werde nicht der Streit der Eigentümer, sondern das Wohl des Unternehmens im Mittelpunkt stehen, sagte Schmid.

Enge Abstimmung

Bisher hielt die Sazka-Gruppe als größter Aktionär 38,3 Prozent der Anteile, die Öbag 33,2 Prozent und die Novomatic 17,2 Prozent. Novomatic will ihre Betieligung an die Tschechen abgeben. Die Öbag hat ein Aufgriffsrecht, nimmt dieses aber nicht wahr. Stattdessen kommt es zur Abstimmung der Vorgangsweise der Staatsholding mit den Tschechen. Somit ist die Sazka-Mehrheit an der Casinos so gut wie fix.

Verzwickte Situation

Schmid befand sich grundsätzlich in einer etwas verzwickten Situation. Hätte er das Aufgriffsrecht der Casinos-Aktien wahrgenommen, hätte er gute Antworten gebraucht, um diesen Schritt in Sachen Kosten und Sinnhaftigkeit zu rechtfertigen. Hätte er die Anteile der Sazka überlassen, wäre er wohl umgehend mit Vorwürfen konfrontiert gewesen, dem Verkauf der Casinos an die Tschechen tatenlos zuzusehen.

Erfahrung mit Syndikaten

Derartige Vertragskonstrukte sind für die Staatsholding kein Neuland. Wichtige Entscheidungen und auch Personalfragen beim heimischen Energiekonzern OMV werden akkordiert mit Co-Aktionär Mubadala, dem Staatsfonds aus Abu Dhabi, getroffen.

Ähnlich sieht es bei der Telekom Austria aus, bei der die Öbag gemeinsam mit der mexikanischen Mehrheitsaktionärin América Móvil verbunden ist. Allerdings gab es stets Kritik, dass die Interessen der Republik bei der A1-Allianz zu kurz kämen. Dem wird entgegnet, dass mittlerweile sowohl Telekom-Chef Thomas Arnoldner als auch Aufsichtsratspräsidentin Edith Hlawati von den Österreichern nominiert wurden. (red)