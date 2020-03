Essenszuschuss und andere Benefits sollen Mitarbeiter glücklich machen. Imago

Immer mehr Firmen gestalten ihre Büros wie ein Wohnzimmer, damit sich ihre Mitarbeiter wie zu Hause fühlen. Eine gemütliche Couch, ein Obstkorb in der stylishen Gemeinschaftsküche oder ein Wuzler sollen für mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz sorgen.

Bereits in Stellenanzeigen machen Firmen eine Leistungsschau ihrer Benefits. Mit Weiterbildungsangeboten bis hin zum Kantinenessen will man potenzielle Kandidaten ködern. So wird laut einer Analyse des Karriereportals Stepstone in 40 Prozent aller Stellenanzeigen mit Weiterbildung geworben. Vor allem in den Branchen Einzelhandel, Pflege und Medizin wird dies als Benefit angepriesen.

Flexible Arbeitszeiten werden vorwiegend gut ausgebildeten Personen wie Ingenieuren (30 Prozent) , IT-Experten (35 Prozent) und Naturwissenschaftern (29 Prozent) angeboten. Mit Aufstiegschancen locken 19 Prozent aller Jobinserate. Besonders der Einzelhandel (33 Prozent) setzt auf dieses Pferd. Und mehr als jedes zehnte Unternehmen (13 Prozent) stellt seinen Mitarbeitern eine Kantine, verbilligte Mahlzeiten, Essensgutscheine oder Obstkörbe und Getränke zur Verfügung.

