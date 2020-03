Die Fluggesellschaften, darunter auch die AUA, dünnen ihr Flugangebot notgedrungen immer mehr aus. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Corona-Krise trifft die AUA immer härter. Zuletzt hat sich die Lage zugespitzt, in den vergangenen Tagen wurde in Arbeitsgruppen darüber getüftelt, ob man mit dem bereits vor gut einer Woche angekündigten Corona-bedingten Sparprogramm durchkommen wird. Mittlerweile ist man offenbar ein gutes Stück weiter.

Nun prüft man in Gesprächen mit Betriebsrat und Behörden die Einführung von Kurzarbeit, heißt es bei der AUA auf Anfrage. Betreffen könnte das fast den gesamten Mitarbeiterstab – in Summe also bis zu 7000 Beschäftigte. Umgesetzt werden könnte das frühestens mit 1. April.

Vor gut einer Woche sah die Lage noch nicht ganz so dramatisch aus. Rund 150 bis 200 Mitarbeiter in der Technik, beim Bord- und Bodenpersonal wurde das Angebot unterbreitet, freiwillig unbezahlten Urlaub zu nehmen oder das Angebot auf Blockteilzeit und Bildungskarenz zu nutzen. Das Angebot komme auch gut bei den Beschäftigten an, heißt es bei der AUA.

Verschärfung der Situation

Die Lage hat sich in der gesamten Airline-Branche in den vergangenen Tagen zugespitzt. Im Bemühen um eine Eindämmung der Epidemie fallen immer mehr Großveranstaltungen aus, Touristen nehmen von ihren Reiseplänen Abstand. Viele Flughäfen und Fluggesellschaften trifft das mit voller Wucht.

Letztere dünnen ihr Flugangebot notgedrungen immer mehr aus. Der Flughafen Wien verzeichnete alleine am vergangenen Montag einen Passagierrückgang von knapp 16 Prozent, in den Tagen davor lagen die Einbrüche jeweils bei rund zehn Prozent. Am Donnerstag wurden sowohl von der AUA, als auch von der Billigkonkurrenz Wizzair und Laudamotion die Israel-Flüge bis Ende März cecancelt. Am Mittwoch hat die AUA das Flugprogramm bereits zum wiederholten Mal reduziert. Insgesamt soll der Flugplan im März um rund ein Fünftel ausgedünnt werden.

Die Mutter Lufthansa hat durch die Virus-Epidemie einbrechenden Nachfrage bis Ende März rund 7100 Flüge gestrichen und arbeitet derzeit ebenfalls an einem Plan B. Die größte deutsche Fluggesellschaft will Mitarbeiter in Zwangsurlaub schicken und ist derzeit ebenfalls in Gesprächen mit der Bundesagentur für Arbeit. (rebu)