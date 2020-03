Alles gut in Premstätten, Graz. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Premstätten – Österreichs Tennis-Team führt in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde des Davis Cups gegen Uruguay 1:0. Der Niederösterreicher Dennis Novak besiegte am Freitagnachmittag in der Steiermarkhalle von Premstätten Martin Cuevas in 78 Minuten 6:2,6:4. Es ist Novaks siebenter Sieg in seinem zehnten Davis-Cup-Match. Im zweiten Einzel trifft der Niederösterreicher Jurij Rodionov auf Pablo Cuevas.

Am Samstag stehen ab 13.00 Uhr (live ServusTV) ein Doppel und zwei weitere Einzel auf dem Programm. Der Gewinner des Länderkampfs qualifiziert sich für das von 18 Teams bestrittene Madrider Final-Turnier (23. bis 29. November). (APA, 6.3.2020)

Ergebnisse von der Weltgruppen-Qualifikationsrunde des Tennis-Davis-Cups Österreich gegen Uruguay in Premstätten vom Freitag:

Österreich – Uruguay Zwischenstand: 1:0 Freitag:

Dennis Novak – Martin Cuevas 6:2,6:4

folgt: Jurij Rodionov – Pablo Cuevas

Anmerkung: Der Sieger der Begegnung ist für das Finalturnier mit 18 Teams vom 23. bis 29. November in Madrid qualifiziert (6 Dreiergruppen). Der Verlierer spielt im September im Play-off um den Klassenerhalt bzw. die Teilnahme an der Qualifikationsrunde 2021.