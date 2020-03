Um auf ihrem geliebten Klavier spielen zu können, muss Ada (Holly Hunter) ihrem Nachbarn (Harvey Keitel) zu Diensten sein – "Das Piano", 22.45 Uhr, 3sat. Foto: ZDF und Grant Matthews

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt mit Peter Resetarits: Laut krähende Hähne im Nachbargarten / Nachgefragt: Gestank von Schweineställen in der Südsteiermark / Kritik an einer Reihenhausanlage in Niederösterreich: Gab es Tricks für die Bewilligung? Bis 19.00, ORF 2

19.30 REPORTAGE

Panama: Die Töchter der Kuna-Indianer Auf 400 Karibikinseln im Nordosten Panamas leben Indianer: die Kuna, sie nennen ihr Land Kuna Yala. Ihre Kultur gibt es seit Hunderten von Jahren mit Traditionen, die bis heute unverändert sind. Auf einer dieser 400 Inseln, auf Ukupseni, suchen fünf Frauen nach einem neuen Weg für sich. Bis 20.15, Arte

20.15 VIETNAM

Zeit.Geschichte: Die großen Weltkonflikte – Vietnam Im zweiten Teil der Reihe Die großen Weltkonflikte erklärt ORF-Auslandschef Andreas Pfeifer die Hintergründe eines Konflikts, der sich wie kaum ein zweiter in das kollektive Gedächtnis der USA eingebrannt hat: der Vietnamkrieg. Um 21.05 Uhr folgt Der Vietnamkrieg – Gesichter einer Tragödie über grausame Bilder, die die Welt aufgerüttelt haben. Um 22.40 Uhr steht die Doku Vietnam – Kissingers geheime Verhandlungen auf dem Programm. Der Film gibt Einblicke in die Verhandlungen zwischen Richard Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger und Le Duc Tho, dem Sonderberater des vietnamesischen Staatsoberhaupts Ho Chi Minh. Bis 23.35, ORF 3

20.15 WIKINGERFRAUEN

Die Kriegerinnen der Wikinger Lange Zeit waren Historiker der Überzeugung, dass es bei den Wikingern nur Krieger gegeben habe. Neuere Ausgrabungen und verfeinerte Untersuchungsmethoden belegen jedoch eindeutig, dass es auch Kriegerinnen gab. Nach genetischen Tests an einem archäologischen Fund im schwedischen Birka – datiert aus dem 10. Jahrhundert – muss das Bild der Wikingerfrau und ihrer Rolle in der Gesellschaft grundlegend revidiert werden. Bis 21.05, Arte

21.05 ANTIQUIERT

Geschlechterkonflikt – Frauenbilder der Geschichte Männer jagten, Frauen sammelten – als Haupternährer stand der Mann deshalb an der Spitze der Gesellschaft. So lautete die tradierte Vorstellung, wie Menschen seit der Steinzeit gelebt haben. Bei manchen ist dieses Bild nach wie vor nicht aus den Köpfen zu bekommen. Doch Archäologen und Forscher sind sich jedenfalls sicher: Die klassischen Rollenbilder hat es so nicht gegeben. Das beweisen viele Funde. Bis 22.00, Arte

22.45 ÜBERWÄLTIGEND

Das Piano (The Piano, AUS/NZ/F 1993, Jane Campion) Holly Hunter wird als stumme Klavierspielerin nach Neuseeland verheiratet und beginnt dort ein Verhältnis mit dem vermeintlich ungebildeten Nachbarn. Ein bildgewaltiges Liebesdrama in viktorianischer Zeit, das mit Preisen überhäuft wurde: drei Oscars, Goldene Palme, César. Bis 00.40, 3sat